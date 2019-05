Stupro Viterbo : restano in carcere i due militanti di CasaPound : Gabriele Laganà Il Gip ha respinto la richiesta di domiciliari per i due ragazzi arrestati con l’accusa di violenza sessuale di gruppo compiuta su una donna di 36 anni a Viterbo per "pericolo di inquinamento probatorio" restano dietro le sbarre Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due militanti di CasaPound arrestati per violenza sessuale di gruppo compiuta su una donna di 36 anni nel pub Old Manners di Viterbo il 12 aprile ...

Viterbo : restano in carcere 2 arrestati : ANSA, - ROMA, 3 MAG -restano in carcere Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due arrestati per violenza sessuale di gruppo avvenuta a Viterbo l'11 aprile scorso. Lo ha deciso il gip Rita Cialoni ...

Stupro Viterbo - i due arrestati restano in carcere - Sky TG24 - : Il gip respinge l'istanza di scarcerazione dei due esponenti di Casapound indagati: per il giudice sussiste ancora il rischio di inquinamento delle prove. Intanto i pm dispongono accertamenti tecnici ...

Viterbo : restano in carcere 2 arrestati : ROMA, 3 MAG -restano in carcere Francesco Chiricozzi e Riccardo Licci, i due arrestati per violenza sessuale di gruppo avvenuta a Viterbo l'11 aprile scorso. Lo ha deciso il gip Rita Cialoni che ha ...

Stupro Viterbo - i due arrestati restano in carcere - Sky TG24 - : Il gip respinge l'istanza di scarcerazione dei due esponenti di Casapound indagati: per il giudice sussiste ancora il rischio di inquinamento delle prove. Intanto i pm dispongono accertamenti tecnici ...

Stupro Viterbo - i due arrestati restano in carcere : Stupro Viterbo, i due arrestati restano in carcere Il gip respinge l'istanza di scarcerazione dei due esponenti di Casapound indagati: per il giudice sussiste ancora il rischio di inquinamento delle prove. Intanto i pm dispongono accertamenti tecnici per identificare chi ha ricevuto i filmati e le foto della ...