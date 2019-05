Virtus Bologna – Iberostar Tenerife | Finale Champions League basket 2019 | programma

Champions League : la Virtus Bologna batte Bamberg 67-50 e va in finale : La Virtus Bologna conquista la finale di Champions League di basket. Nella semifinale di Anversa, la squadra di Sasha Djordjevic ha battuto 67-50 i tedeschi del Bamberg . Prosegue dunque l'ottimo ...

Basket - Champions League 2019 : Virtus Bologna dominante - è finale! Battuto il Brose Bamberg per 67-50 con una gara di enorme sostanza : Dall’Eurochallenge 2008-2009 alla Basketball Champions League 2018-2019 sono passati 10 anni, ma il concetto è lo stesso: la Virtus Bologna torna in finale di una Coppa europea. Lo fa con una prestazione perentoria, che le consente di battere per 67-50 il Brose Bamberg, che godeva dei favori del pronostico alla vigilia dell’incontro. Fondamentali, per gli uomini di Sasha Djordjevic, non solo i 21 punti di Kevin Punter, ma anche tutti ...

LIVE Virtus Bologna-Brose Bamberg basket - Semifinale Champions League in DIRETTA : le V Nere sono in FINALE! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Virtus Bologna-Brose Bamberg, Semifinale della Champions League 2018-2019. Scattano ad Anversa le Final Four Bologna torna in una finale europea dopo l’Eurochallenge del 2008/2009 vinta proprio in casa. La Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus che ha detto addio ai playoff in Italia e che punta tutto sull’appuntamento europeo. Il cammino in coppa è ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna a caccia della finale - ma c’è l’ostacolo Bamberg : Dieci anni dopo la Virtus Bologna è di nuovo a caccia di una finale europea. Scattano oggi ad Anversa le Final Four della Champions League e la V nere sfideranno i tedeschi del Bamberg nella prima semifinale. Una sfida tanto attesa dalla squadra di Djordjevic, che ha sacrificato le ultime settimane di campionato proprio per preparare questo grande evento. Infatti la Champions League è diventata ormai l’ultimo obiettivo per per una Virtus ...

Basket - Champions League 2019 : la Virtus Bologna all’assalto di un trofeo europeo che manca da 10 anni : Era il 2009 quando la Virtus Bologna, allora allenata da Matteo Boniciolli e con in campo l’ex NBA Earl Boykins, Petteri Koponen, Keith Langford, Alex Righetti e Dusan Vukcevic conquistava l’Eurochallenge all’allora Futurshow Station, oggi diventata Unipol Arena, di Casalecchio di Reno. Si trattava della terza coppa per importanza, dopo Eurolega ed EuroCup. Si potrebbe fare oggi un simile discorso per la Basketball Champions ...

Basket - Final Four Champions League 2019 : le quattro qualificate ai raggi X. La Virtus Bologna sogna il titolo : Andiamo ad analizzare le quattro squadre che da venerdì si contenderanno la Basketball Champions League. Nel fine settimana, infatti, ci saranno le Final Four di Anversa e sarà presenta anche una squadra italiana. Virtus Bologna: la Champions League per salvare la stagione. La Virtus Bologna attende con grande ansia questa Final Four, che è diventata ormai l’ultimo obiettivo per la squadra di Djordjevic. Bologna, infatti, si è concentrata ...

