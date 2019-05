Vince 500 euro | la seguono fin sotto casa | presa a calci e pugni e rapinata

ProVince - Di Maio : “Agli italiani non servono altre 2500 poltrone dove i partiti possono piazzare i loro amici” : “Questa storia delle Province mi sembra assurda. Io altre 2500 poltrone in più dove i partiti possono piazzare i loro amici non le voglio”. Luigi Di Maio ribadisce ancora una volta la contrarietà sua e del Movimento 5 stelle alla proposta di ripristinare le Province contenuta nelle Linee guida per la riforma degli enti locali, discusse negli ultimi giorni dal tavolo tecnico-politico in conferenza Stato-Città. Il vicepremier aveva già ...

ProVince - Di Maio : “Agli italiani non servono altre 2500 poltrone dove i pariti possono piazzare i loro amici” : “Questa storia delle Province mi sembra assurda. Io altre 2500 poltrone in più dove i partiti possono piazzare i loro amici non le voglio”. Luigi Di Maio ribadisce ancora una volta la contrarietà sua e del Movimento 5 stelle alla proposta di ripristinare le Province contenuta nelle Linee guida per la riforma degli enti locali, discusse negli ultimi giorni dal tavolo tecnico-politico in conferenza Stato-Città. Il vicepremier aveva già ...

Indy 500 - Fernando Alonso non si nasconde : “parto con l’obiettivo di Vincere - ma non sarà semplice” : Il pilota spagnolo ha parlato in vista della 500 Miglia di Indianapolis, sottolineando di avere la vittoria come obiettivo Manca un mese e mezzo all’appuntamento più importante della stagione di Fernando Alonso, il prossimo 26 maggio infatti lo spagnolo parteciperà alla 500 Miglia di Indianapolis, unico successo che gli manca per la Triple Crown. Photo sito McLaren Al volante di una McLaren presentata negli scorsi giorni, il driver ...