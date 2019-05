VIDEO Valentino Rossi | GP Spagna 2019 | “Sono abbastanza indietro | non riesco a spingere

DIRETTA MOTOGP/ Streaming VIDEO prove libere FP2 : Valentino Rossi predica prudenza : DIRETTA MOTOGP Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Spagna 2019 Jerez: tempi e classifica delle sessioni del Gran Premio, oggi venerdì 3 maggio,.

VIDEO Cucchiaio sulla Yamaha di Valentino Rossi : novità al posteriore della moto del Dottore in stile Ducati : novità importanti sulla Yamaha di Valentino Rossi in vista del GP Spagna 2019, quarta tappa del Mondiale motoGP che si correrà nel weekend. Il Dottore, reduce dai due secondi posti in Argentina e negli USA, è in piena lotta per il titolo iridato e va a caccia di un risultato importante a Jerez cercando di sfruttare il nuovo Cucchiaio al posteriore pensato dalla scuderia di Iwata dopo che la Ducati aveva introdotto questa novità in Qatar ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Spagna 2019 : “Sarà un banco di prova importante per la Yamaha” : Dopo i saliscendi di Austin (Stati Uniti), il Circus del Motomondiale guarda alla Spagna, per la precisione a Jerez de la Frontera. Il weekend andaluso è ormai appuntamento classico che, spesso, viene interpretato come l’inizio vero del campionato. Si augura di avere risposte positive Valentino Rossi. Il nove volte iridato viene da due round nei quali il podio è stato centrato. Due top-3 che hanno dato fiducia a Rossi e al proprio team. La ...

MotoGp – Valentino Rossi fa sul serio : il Dottore si prepara per Jerez con un allenamento al Mugello con i giovani dell’Academy [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi sempre in pista: allenamento al Mugello per il Dottore con i giovani piloti della VR46 Academy Valentino Rossi non sa conosce il significato della parola riposo: ogni occasione è buona per il nove volte campione del mondo per salire in sella alla moto e allenarsi. In attesa di tornare in pista per il primo Gp europeo, in programma a Jerez de la Frontera il 5 maggio, il Dottore ha sfrecciato oggi sul circuito del Mugello ...

MotoGp – Valentino Rossi vs Rins : l’inedito VIDEO della chiacchierata post Gp di Austin tra i due piloti : L’inedita chiacchierata di Alex Rins e Valentino Rossi nel post gara al Gp di Austin: ecco cosa si sono detti i due piloti dopo il duello in pista La MotoGp si gode un po’ di relax dopo il Gp di Austin, prima di far entrare nel vivo la stagione 2019 con il primo Gp europeo, a Jerez de la Frontera, il pRossimo 5 maggio. Vacanze Pasquali con famiglia ed amici, per i campioni delle due ruote, molti dei quali non sono riusciti a ...

MotoGP - Valentino Rossi - il bilancio dopo tre gare aspettando Jerez [VIDEO] : ... andata alla Suzuki di Alex Rins , ma la Yamaha, almeno lato box del #46, è in grande crescita e questo fa ben sperare l'entourage e i tifosi del nove volte campione del mondo. Il campionato quest'...

VIDEO Valentino Rossi : “Darò tutto quello che ho per lottare per la vittoria in ogni gara. Jerez sarà molto importante” : Un evento molto particolare ha avuto luogo a Misano, sul circuito dedicato alla memoria del compianto Marco Simoncelli. Il celebre marchio Dainese ha scelto infatti il tracciato romagnolo per proporre il Dainese Experience, iniziativa che ha unito gli appassionati del brand ai grandi campioni delle moto. In pista, infatti i partecipanti hanno potuto usufruire delle lezioni di guida di istruttori di un certo calibro, tra cui Valentino Rossi, che ...

VIDEO Valentino Rossi - il duello con Alex Rins ad Austin : Bella lotta tra Valentino Rossi nella gara del GP degli USA di Austin della MotoGP: dopo la caduta di Marc Marquez i due si danno battaglia per la vittoria e purtroppo il centauro italiano esce sconfitto dal duello. LE IMMAGINI DEL duello TRA Rossi E Rins roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci ...

MotoGp – Francesca Sofia Novello non nasconde la sua… ansia : ecco come la fidanzata di Valentino Rossi ha vissuto il Gp di Austin [VIDEO] : Gp di Austin emozionante e ricco di adrenalina: la reazione di Francesca Sofia Novello al secondo posto del fidanzato Valentino Rossi E’ Alex Rins il vincitore del Gp di Austin: lo spagnolo della Suzuki ha trionfato sul circuito texano dopo un’appassionante lotta con Valentino Rossi. Una gara ricca di adrenalina, tra colpi di scena clamorosi, come la caduta di Marquez, belle rimonte, come quella di Dovizioso, e bagarre di ...

VIDEO MotoGP - highlights e sintesi gara GP Usa 2019 : Valentino Rossi secondo - Marquez cade - vince Rins : Ad Austin è andato in scena un emozionante GP degli USA 2019, terza tappa del Mondiale MotoGP. Marc Marquez era il grande favorito della vigilia ma è clamorosamente caduto quando stava dominando la gara, a quel punto Valentino Rossi è balzato al comando e ha sognato il successo ma nel finale il Dottore è stato superando da Alex Rins che si è involato verso l’apoteosi in sella alla sua Suzuki. Jack Miller ha completato il podio davanti ad ...

VIDEO Marc Marquez cade nel GP USA - clamorosa scivolata in gara! Stava dominando - Valentino Rossi verso la vittoria : Marc Marquez è caduto durante il GP degli USA 2019! Episodio incredibile dopo 8 giri della corsa AD Austin, lo spagnolo si trovava tranquillamente in prima posizione e Stava dominando la corsa con ampio margine su Valentino Rossi ma in maniera inattesa è scivolato a terra e ha detto addio al sogno di vincere in Texas per la settima volta consecutiva. Il Dottore ora è lanciato verso il trionfo quando mancano una dozzina di giri al traguardo. Di ...

VIDEO Valentino Rossi MotoGP - GP Usa 2019 : “L’obiettivo sarà tenere il passo di Marc Marquez” : Valentino Rossi è secondo nelle qualifiche del GP degli Stati Uniti, terza prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Austin il “Dottore” ha fatto vedere di esserci e domani promette battaglia per conquistare il podio. L’obiettivo è chiaro: cercare di tenere il più a lungo possibile il passo di Marc Marquez. Di seguito l’intervista ai microfoni di Sky Sport LA VIDEO INTERVISTA A Valentino ...

VIDEO MotoGP - Highlights Qualifiche GP Usa 2019 : Valentino Rossi secondo a 2 decimi da Marquez : Marc Marquez ha conquistato la settima pole-position in altrettante edizioni del GP delle Americhe 2019: domani il campione del mondo in carica della MotoGP sarà il grande favorito per il successo finale. L’unico in grado di impensierirlo sembra Valentino Rossi, ottimo secondo a poco più di due decimi dall’iberico: il Dottore si è detto soddisfatto per i progressi mostrati dalla Yamaha. Solo 13°, invece, Andrea Dovizioso, addirittura ...

MotoGp – Da Valentino Rossi alla famiglia di Nicky Hayden : non manca nessuno per lo speciale tributo al Kentucky Kid [VIDEO] : Tutti uniti sulla collina di Nicky Hayden per rendere omaggio al Kentucky Kid nel giorno del ritiro del suo 69 dalla MotoGp Un weekend emozionante e commovente ad Austin: il fine settimana di gara in Texas è iniziato con momenti davvero speciali e da brividi. E’ stato infatti ritirato ufficialmente ieri dalla MotoGp il 69 di Nicky Hayden, alla presenza della sua famiglia al completo. Dopo la cerimonia di consegna del numero del ...