Video Arsenal Valencia | 3-1 | highlights | Gunners a valanga | Europa League

Video Arsenal-Valencia 3-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. La doppietta di Lacazette e Aubameyang condannano gli spagnoli : All’Emirates Stadium l’Arsenal di Unai Emery si impone 2-1 contro il Valencia nell’andata delle semifinali di Europa League 2019. I “Gunners” si impongono 3-1 grazie alla doppietta di Lacazette e al gol al volo di destro di Aubameyang che consentono ai padroni di casa di ribaltare il punteggio dopo la sorprendente marcatura di Diakhaby nei primi minuti di gioco. La qualificazione per l’atto finale di Baku ...

Video Napoli-Arsenal 0-1 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Decisiva la punizione di Lacazette : Il Napoli saluta l’Europa: la squadra allenata da Carlo Ancelotti, dopo aver perso per 2-0 all’andata in Inghilterra, esce sconfitta anche nella gara di ritorno dei quarti di finale dell’Europa League per mano dell’Arsenal, che si impone al San Paolo per 0-1 grazie alla rete messa a segno da Lacazette su punizione al 36′. Highlights Napoli-Arsenal 0-1 IL GOL DECISIVO DI Lacazette #Napoli 0:1 #Arsenal | ...

Napoli-Arsenal - com’è messa la barriera? Errore clamoroso di Meret : Lacazette segna una splendida punizione [Video] : Arsenal in vantaggio al San Paolo di Napoli: Meret posiziona male la barriera, Lacazette non perdona e trasforma la punizione dello 0-1 Sul finire del primo tempo della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, l’Arsenal passa in vantaggio al San Paolo di Napoli. La rete porta la firma di Lacazette, con la complicità di Meret. Il portiere partenopeo piazza male la barriera, posta in posizione troppo centrale, ...

Video Napoli-Arsenal - probabili formazioni e novità. Milik titolare - possibile tridente offensivo per Ancelotti : Servirà una grande impresa. Non c’è molto altro da aggiungere. Il Napoli è chiamato a scrivere una pagina importante della propria storia nelle Coppe europee domani sera alle ore 21.00 contro l’Arsenal nel ritorno dei quarti di finale della Europa League 2019. I partenopei al San Paolo attendono i Gunners con un solo imperativo: ribaltare lo 0-2 subito all’Emirates di Londra. Non sarà una passeggiata di salute per la formazione ...

Video – Anche per Peppe Iodice Napoli-Arsenal “Si può fare” : L’impresa contro l’Arsenal, giovedì al San Paolo, SI PUO’ FARE. Crederci tutti insieme e seminare concentrazione e positività per fare in modo che i germi della remuntada possibile arrivino fino alla squadra, è già di per sé qualcosa in cui vale la pena impegnarsi. Anche Peppe Iodice ne è convinto e ha deciso di aderire alla campagna Napolista del Si Può Fare. L’attore Massimiliano Gallo, ieri, è stato il primo ad ...

Il Video del tifoso dell’Arsenal che offende Koulibaly : Il razzismo è una piaga negli stadi inglesi, ma che si tenta di risolvere con ogni mezzo, come dimostrato dall’Arsenal che si è prontamente mossa con un’indagine. Nel corso della giornata si era diffuso un video che riprendeva un tifoso inglese insultare, con termini razzisti il difensore azzurro Koulibaly, durante il primo tempo della gara tra Arsenal-Napoli, valevole per i quarti di finale di Europa League. Pronta la risposta del ...

Arsenal - tifoso dà del 'negro' in un Video a Koulibaly : il club londinese indaga : Ha postato su un social un video contro Koulibaly, definendolo 'nigger', e l'Arsenal ha immediatamente aperto un'indagine interna per risalire all'identità del suo tifoso. È successo ieri, all'...

Europa League - Arsenal-Napoli 2-0 : gol e highlights dei quarti di finale. Il Video - Sky TG24 - : Con le reti di Ramsey e Torreira, entrambe nel primo tempo, i Gunners battono gli uomini di Ancelotti. Una partita giocata piuttosto male dagli azzurri che dovranno adesso compiere un'impresa al San ...

Torreira - dedica all'amico scomparso durante Arsenal-Napoli : 'Rafita - ci manchi'. Video : Un gol, poi ufficializzato come autogol di Koulibaly, ndr, per tenere vivo il ricordo. durante Arsenal-Napoli, Lucas Torreira ha voluto omaggiare Rafita, suo amico di infanzia scomparso recentemente ...

