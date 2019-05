Vico Equense | Arenella | «Siamo fiduciosi | vogliamo vincere per i tifosi»

Vico Equense - Raganati : «S.A. Abate - la finale che mi aspettavo» : Vico Equense - Domenica a Massaquano, alle 16.30, andrà in scena la finale dei play off del girone B di Promozione tra Vico Equense e S.A. Abate. Una sfida che già in campionato ha regalato grandi ...

Vico Equense - A Castello Giusso - venerdì 26 aprile - la 21esima edizione del Premio scientifico internazionale «Capo d'Orlando» : ... che continua: 'Ogni anno il nostro palmares si impreziosisce di nomi di scienziati, luminari, esperti e studiosi che sono impegnati per il progresso della scienza, della conoscenza e della società. ...

Calcio - Vico Equense - Tutti a Massaquano per blindare il secondo posto nella sfida alla Torrese : L'ultimo turno di regular season, in programma domenica, vedrà il Vico Equense ancora impegnato nel dover fare a Tutti i costi risultato contro la Torrese, ore 16 a Massaquano, per garantirsi il ...

Vico Equense - per blindare il secondo posto basterà un pari : Vico Equense, Na, - Grande soddisfazione in casa Vico Equense, nonostante il Poggiomarino abbia ormai festeggiato la vittoria del campionato, per il successo sul campo della Maued che ha permesso agli ...

Vico Equense - Premio scientifico internazionale 'Capo d'Orlando' - il 26 aprile insignito Paul Nurse - Nobel per la medicina : Per 'Scienza e Industria' riconoscimento all'Ing.Alberto Bombassei, presidente di Brembo Spa, azienda leader a livello mondiale nel settore tecnologico e della salvaguardia ambientale. Per la nuova ...

Vico Equense - con il San Pietro per proseguire la rincorsa : Vico Equense, Na, - Sei reti al Ponticelli, cinque vittorie consecutive ed altrettante partite senza subire reti: fila tutto liscio in casa Vico Equense, con la prospettiva di affrontare nel ...

Vico Equense - Costiera trasformata in una mega piazza di spaccio - un business da migliaia di euro l'anno per i Di Martino : Gli affari con i D'Alessandro a Castellammare e i guadagni che arrivavano dai Monti Lattari non bastavano. I Di Martino volevano di più, puntavano alla penisola sorrentina tanto da riuscire a creare ...