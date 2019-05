Vicenza - tre arresti per violenza sessuale di gruppo su una minorenne - : Due stranieri di 27 e 28 anni e una donna italiana di 31 sono accusati di aver abusato della ragazza, all'interno della sua abitazione, nonostante lo stato di inferiorità fisica e psichica causato ...

Vicenza - tre arresti per violenza sessuale su una minorenne : Vicenza. Due stranieri e una donna italiana sono accusati di violenza sessuale di gruppo su una minorenne. Tre ordinanze di custodia cautelare ai domiciliare sono state eseguite stamane dai ...

Vicenza - incarichi per 140mila euro al prof di storia dell’arte Villa senza il consenso del suo ateneo : maxi multa a tre società : Tre società e uno storico dell’arte bergamasco, organizzatore di eventi culturali e mostre, finiscono nel mirino della Guardia di finanza di Vicenza per violazione delle norme che regolano il cumulo degli incarichi e l’incompatibilità nel pubblico impiego. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno concluso gli accertamenti riguardanti gli incarichi affidati a Giovanni Carlo Federico Villa, 48 anni, docente di ...

DIRETTA/ Vicenza Gubbio - risultato 2-2 - streaming video e tv : espulso Cinelli! : DIRETTA Vicenza Gubbio: info streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B.

DIRETTA/ Vicenza Gubbio - risultato 2-2 - streaming video e tv : espulso Cinelli! : DIRETTA Vicenza Gubbio: info streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B.

DIRETTA/ Vicenza Gubbio - risultato 0-1 - streaming video e tv : la sblocca De Silvestro : DIRETTA Vicenza Gubbio: info streaming video e tv, quote e risultato live del match della trentacinquesima giornata del campionato di Serie C nel girone B.

Diretta/ Monza Vicenza - risultato 1-1 - streaming video tv : Lepore-Guerra in gol : Diretta Monza Vicenza: streaming video e tv, quote e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C.

Diretta/ Monza Vicenza - risultato 0-0 - streaming video e tv : in campo - si comincia! : Diretta Monza Vicenza: streaming video e tv, quote e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C.

DIRETTA MONZA Vicenza/ Streaming video e tv : veneti favoriti dai precedenti : DIRETTA MONZA VICENZA: Streaming video e tv, quote e risultato live della semifinale di ritorno di Coppa Italia di Serie C.

Vicenza : Gdf sequestra oltre 4 - 5 mln di euro a società per evasione Iva (2) : (AdnKronos) - La ricostruzione effettuata dai finanzieri, sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, ponendo in evidenza la sistematicità delle condotte delittuose riscontrate e l’evidente sperequazione tra redditi dichiarati e patrimoni acquisiti, è stata valutata pienamente attendib

Vicenza : Gdf sequestra oltre 4 - 5 mln di euro a società per evasione Iva : Vicenza, 25 mar. (AdnKronos) - I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Vicenza, cautelando beni immobili e somme di denaro nei confro

Sudtirol-Vicenza : diretta streaming - tv e probabili formazioni : Sudtirol-Vicenza: diretta streaming, tv e probabili formazioni Domenica 24 Marzo 2019 il Sudtirol ospiterà il Vicenza allo stadio Druso di Bolzano. Il calcio d’inizio di questo match, valevole per la 32esima giornata del Girone B di Serie C, è fissato per le ore 14:30. Sudtirol-Vicenza: le Squadre Partita ricchissima di gol quella tra le due squadre, Vicenza-Sudtirol giocata il 25 novembre 2018 è infatti finita sul 2 a 4 per i ...

Vicenza - donna travolta e uccisa mentre cercano di rubarle l'auto : ladri in fuga : A Noventa Vicentina, in provincia di Vicenza ieri 13 marzo una donna di 51 anni Michaela Stoicescu è stata travolta e uccisa da un malvivente che voleva rubarle la sua macchina, una Mercedes Slk blu. La donna era in compagnia della nipote di 33 anni con la quale stava facendo diversi giri in auto. Sembrerebbe che la donna avesse deciso di accompagnare la parente in alcuni uffici postali dove doveva prelevare del denaro da consegnare in seguito ...

DIRETTA SAMBENEDETTESE Vicenza/ Streaming video tv : biancorossi vincenti all'andata : DIRETTA SAMBENEDETTESE VICENZA Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, Serie C 30giornata girone B.