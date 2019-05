Viaggi & Turismo | italiani meteo dipendenti | uno su 3 cambierebbe destinazione in

Viaggi & Turismo - Australia : Qantas annuncia voli diretti per Londra - New York : Alan Joyce, amministratore delegato della compagnia Australiana Qantas, ha annunciato che a partire dalla fine del 2019, l’aerolinea offrirà voli diretti da Sydney e Melbourne a Londra, e da Sydney a New York: il primo tragitto avrà una durata di circa 21 ore, mentre il secondo di circa 19 ore. “Si tratta di un progetto molto importante per Qantas, che definirà il futuro della nostra compagnia per il prossimo decennio,” ha ...

Lucania al Bif&st : un Viaggio di scoperta per Angela Fontana - Gigi Roccati e Giovanni Capalbo : ... ringrazio Gigi e a Gio che mi hanno aiutato portandomi in giro per le location e facendomi conoscere il mondo di Lucia. Gio mi ha parlato delle persone con cui viveva in Basilicata, mi ha aperto a ...

Viaggi & Turismo : Aegean Airlines collega l’Italia ad Atene con 11 rotte : Aegean Airlines, membro di Star Alliance e principale compagnia aerea greca, ha iniziato a operare le rotte primaverili ed estive tra l’Italia e Atene. I voli in partenza dagli aeroporti di Bari, Lamezia Terme, Palermo, Pisa e Verona, saranno operativi dal 1° giugno. Queste rotte si aggiungono a quelle che Aegean opera durante tutto l’anno collegando i Viaggiatori in partenza da Milano, Napoli, Roma, Venezia, Bologna e Catania ad Atene. Da ...

Viaggi & Turismo : 10 milioni di italiani in vacanza per il “megaponte” : Un “megaponte” di primavera, a cominciare da Pasqua proseguendo con il 25 aprile e l’1 maggio, sarà occasione per quasi un quarto degli italiani di fare una vacanza in questo periodo, precisamente il 22%, con una durata media di quattro giorni: il dato emerge dall’indice mensile di fiducia del Viaggiatore italiano elaborata da Confcommercio-ConfTurismo, insieme all’Istituto Piepoli. Roma, Firenze e Venezia, le città ...

Viaggi & Turismo : Baden-Württemberg - tutti i colori della primavera : Quando, come quest’anno, la Pasqua è alta, diventa il pretesto per una fuga nel verdissimo Baden–Württemberg, che si risveglia dal letargo invernale e si tinge di nuovi colori. La primavera esplode ovunque –in aperta campagna così come nei parchi cittadini- e regala uno spettacolo che, per quanto apparentemente irripetibile, si ripete invece ogni anno e risponde con sfumature sempre diverse a un’attesa che è invece sempre uguale. Le ...

Viaggi & Turismo : vacanze sulla neve per 11 milioni di italiani : Gli italiani non rinunciano alla settimana bianca, preferiscono i monti del nostro Paese e in molti casi prolungano il piacere dello sci con qualche fine settimana aggiuntivo. Alcuni prediligono tempi più corti, dedicando alla neve intensi fine settimana invernali: sono 11 milioni i concittadini in movimento per le destinazioni montane nel primo trimestre del 2019, con un giro di affari complessivo di oltre 8 miliardi di euro. E’ questa in ...

Gossip U&D - Andrea e Teresa sono tornati insieme e lui le regala un Viaggio d'amore : Tra le coppie di Uomini e donne che stanno tenendo maggiormente banco nel corso di queste settimane vi è sicuramente quella composta da Andrea e Teresa. I due sono stati protagonisti di una tormentata scelta all'interno della villa del dating show sentimentale di Maria De Filippi, dove il corteggiatore preferì non presentarsi al momento finale lasciando la bella Teresa in un vortice di disperazione. Col passare delle settimane, però, ne sono ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio : “Di Battista deluso dalla politica tornerà a Viaggiare in India” : Marco Travaglio è l’ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Il direttore de Il Fatto Quotidiano affronta la supposta crisi tra Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio che, dopo le elezioni in Basilicata aveva detto: “Non è il caso di fare viaggi“ pur senza citare direttamente l’ex deputato romano di ritorno dal Sud America. “Ma magari ha scoperto qualcuno a ...