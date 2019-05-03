romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17:45: VIABILITÀ DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 17… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17:30: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:20 AR… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 17:05 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. PARTIAMO DAL RACCORDO, CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. SU VIA PRENESTINA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA PRATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 16:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. IN APERTURA RISOLTO L’INCIDENTE SULLA PONTINA, PERMANGONO PERO’ LE CODE TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO IN DIREZINE Roma. PASSIAMO AL RACCORDO DOVE CI SONO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. IN INTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA BUFALOTTA E A24 Roma TERAMO. DISAGI ANCHE SUL VIADOTTO DELLA MAGLIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 GIANMARCO TULLI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio. IN APERTURA LA PONTINA, DOVE CI SONO CODE PER UN INCIDENTE TRA TOR DE CENCI E VIA DI VALLERANELLO IN DIREZINE Roma. MENTRE PER LAVORI CON RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA NORD IN DIREZIONE LATINA. PASSIAMO AL RACCORDO DOVE SI RALLENTA IN ESTERNA TRA PONTINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 12:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DI BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SULL’APPIA ALL’INTERNO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 11:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E LE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO CODE SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 10:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SULLE STRADE ED AUTOSTRADE DEL TERRITORIO UNICA SEGNALazioNE CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E PORTONACCIO IN DIREZIONE CENTRO CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SULLA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO. RALLENTAMENTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 09:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E L’APPIA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA COLOMBO IN DIREZIONE Roma CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 09:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 08:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI UN INCIDENTE IN VIA DI TOR BELLA MONACA RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRE ANGELA E TORRE GAIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI ...