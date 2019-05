Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 09:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 08:35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA E CODE TRA LA NOMENTANA E LA TIBURTINA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 08:05 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 3 MAGGIO 2019 ORE 07:20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, TRAFFICATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO SI STA IN CODA TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA IN VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI UN INCIDENTE IN VIA DI TOR BELLA MONACA RALLENTA IL TRAFFICO TRA TORRE ANGELA E TORRE GAIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO IN VIA CRISTOFORO COLOMBO LUNGHE CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA PERCORRENDO VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA Roma FIUMICINO ED OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E RomaNINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E CASILINA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FIORENTINI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA OSTIENSE E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 17 : 15 : NOTIZIARIO 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 16 : 30 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI9 TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE IN COMPLANARE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHPE PROBLEMA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA. A PROPOSITO DELLA CASSIA VEIENTANA, ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER ...