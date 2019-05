Vestiti intelligenti che regolano la temperatura del corpo per non avere mai né caldo né

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2019) Un gruppo di ricercatori dell’Università della California ha sviluppato un materiale dinamico, ispirato alle cosiddette “coperte spaziali”, capace di regolare a piacimento larea. Per chi si sta chiedendo a cosa potrebbe servire quest’idea, la risposta più semplice è di guardarsi attorno in ufficio. Parte dei colleghi ha sempre freddo, parte ha sempre, e la regolazione del termostato è probabilmente una delle maggiori fonti di disagio negli uffici di tutto il mondo. Con un indumento fabbricato usando questo nuovo materiale tutti starebbero bene.Per chiarezza, le coperte spaziali esistono da anni. Sono quei sottili fogli di carta metallizzata in cui si avvolgono non solo gli astronauti al rientro dalle missioni, ma anche atleti al termine di particolari sforzi o pazienti traumatici durante il trasferimento in ospedale. L’idea ...

