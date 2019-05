Verissimo | Alessia Marcuzzi a Simona Ventura | “Non si parla male…”

lanostratv

(Di venerdì 3 maggio 2019)replica alle critiche di, dopo la fine della scorsa edizione dell’Isola dei Famosi, è ritornata sul piccolo schermo, questa volta negli studi di. La conduttrice ha raccontato a Silvia Toffanin la sua esperienza, non proprio positiva, in merito alla conduzione del reality show di canale 5 e ne ha approfittato per replicare alle critiche mosse dariguardo il suo modo di condurre il programma.Non simale dei colleghi. E’ una cosa che trovo poco elegante. Lei ha fatto la sua Isola, io ho fatto la mia. Ognuno ha il suo modo di condurre.Ha dichiaratorispondendo alle critiche non proprio leggere mosse da, che aveva affermato di trovare l’Isola dei Famosi particolarmente diversa rispetto a quella che conduceva lei. Secondo la conduttrice ...

