ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019) Innessuna tregua in vista. Anzi, Juan Guaido, leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim del, ha annunciato tredi mobilitazione, da oggi a domenica, ed ha assicurato che "ci sara' bisogno disforzi e di costanza", ma che "siamo vicini a raggiungere la nostra liberta'". Per oggi, ha precisato Guaido via Twitter, dovranno svolgersi "assemblee in tutto il Paese per divulgare i nostri propositi e convocare alle prossime mobilitazioni".Domani invece, ha proseguito, si "terra' una mobilitazione nazionale in pace nella zona delle principali unita' militari affinche' si uniscano alla Costituzione", mentre per domenica e' prevista "una veglia e preghiere per i martiri e la liberta'". "Convoco - ha detto infine Guaido' - tutti i settori del Paese a realizzare pronunciamenti esigendo la fine dell'usurpazione, l'attuazione costituzionale ...

StefanoFassina : Dramma #Venezuela Non ci sono più i golpisti di una volta. Serve soluzione politica, attraverso elezioni. - StefanoFassina : #Venezuela fallita l’auto proclamazione, in atto tentativo di golpe militare con supporto di Washington e dei gover… - ilfogliettone : Venezuela, più caos e più morti. E Guado' risuona la carica: altri tre giorni di mobilitazione -… -