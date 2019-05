Venezuela | Guaidò spinge l’opposizione | ‘Convocare assemblee e continuare proteste’ Cnn

Venezuela - la sconfitta di Guaidò e di Trump : È difficile sapere come sono andate esattamente le cose, ma si può concludere che il tentativo di Juan Guaidò di dare una spallata al governo di Nicolas Maduro contando sull’appoggio, che non c’è stato, dei militari è fallito.Sono molti i punti bui dell’ennesima puntata nello scontro in atto da quattro anni in Venezuela. Anzitutto la liberazione di Leopoldo Lopez, uno degli oppositori ...

Caos Venezuela : 5 morti - Maduro resiste - ordine di arresto per Lopez. Guaidó : 3 giorni mobilitazione : La condizione di "ospite" nell'ambasciata "implica naturalmente una limitazione nella sua attività politica", ha aggiunto il ministro dicendosi "fiducioso" che a queste condizioni il Venezuela ...

Venezuela - guerra civile/ Scioperi Guaidó davanti caserme - Lopez in ambasciata Spagna : Caos in Venezuela, guerra civile dopo il golpe fallito: Guaidó lancia Scioperi davanti alle caserme contro Maduro. Lopez rifugiato in ambasciata Spagna

Tra Guaidó e Maduro a perdere sono i Venezuelani : La cronaca di questi ultimi giorni e settimane è fatta di scontri di piazza, di morti e feriti , di arresti e di barricate, di promesse di vittorie finali che non arrivavano mai. Non si sa, forse non ...

Venezuela - Guaidò lancia nuove proteste : 9.07 L'autoproclamato presidetnte ad interim del Venezuela, Guaidò lancia un appello a manifestare"pacificamente"davanti alle caserme per chiedere ai militari di abbandonare il presidente Maduro."Sabato 4: mobilitazione nazionale pacifica delle principali unità militari per aderire alla Costituzione",ha twittato. La tentata insurrezione di martedì si è sgonfiata durante il giorno e circa 25 soldati ribelli hanno cercato asilo nell'ambasciata ...

CAOS Venezuela/ La sentenza su Guaidó che può dar vita a un bagno di sangue : La situazione in VENEZUELA resta critica. Tutto può accadere e una sentenza potrebbe far scattare l'ordine d'arresto per Guaidò

Venezuela - l'azzardo di Guaidò e la fallita "campagna acquisti" di Washington : Venezuela, la nuova “Guerra fredda” passa di qui. I diritti umani, le libertà politiche, le aspettative di un popolo ridotto allo stremo, sono solo il paravento mediatico, propagandistico, che prova, mal riuscendoci, a mascherare i veri interessi che oggi vedono Stati Uniti e Russia su fronti opposti.Maduro e Guaidò diventano così pedine di un gioco più grande che investe l’intera America latina e si ...

Che cosa è andato storto nel tentato golpe di Guaidó in Venezuela : Il Venezuela è in stallo. Sembra fallito l’appello a un’insurrezione militare generalizzata che il presidente ad interim Juan Guaidó aveva annunciato la mattina del 30 aprile assieme all’appena liberato Leopoldo López e a un gruppo di militari alla base aerea La Carlota. Il fatto che poi Guaidó, Lóp

Venezuela - Guaidó attacca l' 'usurpatore'. Maduro denuncia i golpisti - : Cresce la tensione nel Paese all'indomani delle due imponenti mobilitazioni a favore e contro il governo chavista. Il leader dell'opposizione sulla morte di una 27enne durante le proteste a Caracas: "...

Tensione in Venezuela - uccisa una donna di 27 anni. Guaidò : “Assassini devono pagare” : Resta alta la Tensione in Venezuela. Nelle ultime ore sono morti una donna di ventisette anni e un giovane di ventiquattro. L'autoproclamato presidente Juan Guaidò: "Gli assassini dovranno farsi carico dei loro crimini". A far salite la Tensione anche il botta e risposta tra Washington e Mosca.Continua a leggere

Venezuela - Guaidò : sciopero generale : 23.32 Il leader dell'opposizione autoproclamatosi presidente ad interim, Juan Guaidò, ha annunciato che a partire da domani comincerà un programma di scioperi scaglionati nell'amministrazione pubblica,fino a far sì che tutti i settori si uniscano ad uno sciopero generale nel Paese. "Domani - ha dichiarato durante una manifestazione a Caracas in occasione della Giornata dei lavoratori - sosterremo la proposta che ci hanno fatto i lavoratori di ...

Venezuela - GUAIDÒ : 'Continuiamo più forti di prima'/ Russia a USA - 'Non interferite' : VENEZUELA tra guerra civile e golpe tentato: Guaidó chiama comunità internazionale contro Maduro, Trump vs Cuba 'Non interferisca su Caracas'

Piazza contro piazza : in Venezuela dopo l'offensiva di Guaidò - sia lui che Maduro si appellano ai sostenitori : Venezuela, piazze contro in un Primo maggio segnato da proclami di guerra, accuse di golpe, e con le Forze armate sempre più ago della bilancia di quella che ormai è diventata una guerra civile. Si svolgerà a partire da 15 punti di Caracas e in 21 Stati Venezuelani la mobilitazione convocata contro il governo del presidente Nicolas Maduro dal leader dell'opposizione Juan Guaidò, autoproclamatosi presidente ad interim ...

Guerriglia in Venezuela : Maduro non molla - sconfitto golpe. E Guaido’ risuona la carica : avanti rivolta : Il leader dell'opposizione autoproclamatosi capo dello Stato ad interim del Venezuela, Juan Guaido', esorta la popolazione alla mobilitazione generale per cacciare il presidente Nicolas Maduro ed invita le forze armate a portare a termine 'l'operazione liberta''. Ma alla fine di una giornata di scontri non vi sono segnali concreti sul fatto che Maduro abbia perso il sostegno dei militari. Un 24enne e' morto nello stato Venezuelano di Aragua, ...