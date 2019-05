Vela – Tutto pronto per l’Europeo 470 | parterre d’eccezione a Marina degli Aregai

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019)per470 Mancano ormai pochi giorni all’avvio del Campionato Europeo della classe olimpica 470, che si svolgerà dal 6 al 14 maggio prossimi, nelle acque di prospicienti ila Santo Stefano al Mare, in provincia di Imperia.Raffaele BàrberaOrganizzato dallo Yacht Club Sanremo in collaborazione con lo Yacht Club, della classe internazionale e italiana 470, il campionato hail sapore di una regata di livello mondiale. Sono molti gli equipaggi che provengono da paesi extra-europei lontani come la Cina, il Giappone, la Nuova Zelanda, l’Australia, gli USA , l’Argentina o il Brasile, per un totale di ben 29 nazioni rappresentate. Da citare la prima partecipazione assoluta di team da Malesia e IndiaIl Campionato è infatti aperto anche a equipaggi non europei, che potranno utilizzarlo come ...

rio_vela : @iosonoioioio @GassmanGassmann Come in ogni mestiere c'è tutto un vocabolario correlato che scopri poco a poco. All… - RCN_Valencia : RT @Italiavela: European Snipe Master Championship in Valencia snipeclassitalia @RCN_Valencia @visitavalencia Leggi tutto su - Italiavela : Scarlino Swan One Design Leggi tutto su -