Vedovi dopo il Bataclan | ritrovano la felicità insieme

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Ricordiamo tutti quel 13 novembre 2015. Un attentato terroristico nella bella Parigi, nel cuore dell'Europa, ci ha scossi lasciandoci più fragili e più tristi per vite spezzate in modo così assurdo.Teatro della tragedia è stato il localedove si stava svolgendo un evento che si identifica come svago e divertimento per eccellenza: un concerto. Ad un tratto, nel corso della serata, alcuni terroristi entrarono nella sala aprendo il fuoco e compiendo un vero e proprio massacro. Il numero dei morti arrivò a 90 perchè i terroristi colsero di sorpresa quelle persone che, ritrovandosi nel luogo chiuso di una sala da concerto, non seppero dove scappare e tra quelle quattro mura trovarono la morte. Una morte atroce e un fatto che tutti teniamo a mente come uno dei più sanguinosi ed inspiegabili degli ultimi anni, proprio per la sua crudeltà....

NinettaOrlando : @giulia1250 In questo viaggio organizzato erano in tanti ad essere soli. Vedovi o persone separate. Dopo le present… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Rimasti vedovi dopo il Bataclan, si sono sposati e oggi sono felici con Berenice - blidonni : RT @Agenzia_Italia: Rimasti vedovi dopo il Bataclan, si sono sposati e oggi sono felici con Berenice -