Usa-Russia | nuovi accordi su armamenti

Venezuela - tra Usa e Russia è clima da Guerra Fredda. Dalla Siria all’est Europa - Mosca sbarra la strada a Washington : Da una parte gli Stati Uniti, dall’altra la Russia, con sullo sfondo la Cina. Sono i paesi che più di tutti si stanno esponendo sul Venezuela, in particolare dopo il tentato golpe del 30 aprile lanciato dall’autoproclamato presidente, Juan Guaidò, e per ora terminato con un nulla di fatto. Se non fosse che siamo nel 2019, sembrerebbe di essere tornati indietro di 60 anni, ai tempi della Guerra Fredda. Tensione sempre più alta, ...

F35 - uno degli aerei militari inabissato al largo del Giappone. Usa temono ritrovamento da parte di Russia e Cina : Quella in corso da circa 20 giorni, al largo delle coste giapponesi, è una delle operazioni navali congiunte più imponenti che si ricordi fra la Marina americana e la Forza di Autodifesa Marittima, ciò che in termini concreti rappresenta la marina militare di Tokyo. L’obiettivo della missione è il recupero dei resti di un F-35A, di cui si sono perse le tracce lo scorso 9 aprile. Le cause dell’incidente sono ufficialmente avvolte nel mistero. La ...

Venezuela - la Russia avverte gli Usa : "Conseguenze gravi se vi immischiate" : Toni da Guerra Fredda tra Russia e Stati Uniti per via delle tensioni di questi giorni in Venezuela. Il segretario agli esteri di Washington, Mike Pompeo, ha paventato la possibilità di un intervento armato degli USA , ma la risposta di Mosca non si è fatta attendere. Ad ammonire l’amministrazione Trump è stato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov: in caso di comportamenti “aggressivi” da parte degli americani potrebbero avere “conseguenze ...

Usa - Barr non testimonierà su Russiagate : 1.43 Il ministro della Giustizia, William Barr,non parteciperà all'audizione, in Commissione Giustizia alla Camera dei Rappresentanti, sulla sua gestione del rapporto sul Russiagate. Il ministro si rifiuta anche di consegnare alla Commissione la versione non ridotta del rapporto del procuratore Mueller. Lo ha reso noto il presidente democratico della Commissione Giustizia della Camera, Jerry Nadler, minacciando di convocarlo a ...

Venezuela - ora è scontro Usa-Russia sulle ingerenze : La crisi Venezuelana mette ai ferri corti Usa e Russia. Il segretario di Stato americano, Mike Pomeo, e il suo omologo russo, Serghei Lavrov, si sono sentiti al telefono e il colloquio e' stato infuocato. Intanto a Caracas non cala la tensione tra chavisti e oppositori. Migliaia di persone si sono riversate nelle strade, ci sono stati scontri, sassaiole e lanci di lacrimogeni. Juan Guaido' non getta la spugna e cerca di aumentare la pressione su ...

