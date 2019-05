Usa | in aprile disoccupazione ai minimi dal 1969 | 263mila nuovi posti di lavoro

Usa - indice ISM non manifatturiero in calo ad aprile : Segna il passo il settore terziario americano. L'indice ISM dei servizi elaborato dall'Institute for Supply Management si è attestato, nel mese di aprile, a 55,5 punti dai 56,1 del mese precedente. Il ...

Mercato lavoro Usa in ottima salute : +263 mila posti in più ad aprile : L'economia statunitense crea più posti di lavoro del previsto nel mese di aprile , sorprendendo positivamente gli osservatori e confermando un'accelerazione dell'economia a stelle e strisce. Il tasso di disoccupazione registra un calo inatteso al 3,6% dal 3,8% precedente, risultando migliore delle attese che indicavano un tasso stabile. Nel mese in esame sono ...

Usa : +263.000 posti di lavoro ad aprile - disoccupazione al 3 - 6% : New York, 3 mag., askanews, - Ad aprile, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione è sceso più di quanto atteso. Negli Stati Uniti, sono stati creati 263.000 ...

Ascolti tv Usa martedì 30 aprile - NCIS il più visto della serata - cresce The Village - stabile Bless This Mess : Ascolti tv USA martedì 30 aprile Ascolti tv USA martedì 30 aprile – CBS torna con episodi inediti e vince la serata sia nei rating 18-49 anni che nel totale del pubblico. Pur avendo un pubblico prettamente adulto, NCIS ne ammassa così tanto che alla fine anche i più giovani lo guardano: ecco così l’1.1 di rating tra i 18-49 anni ma anche gli 11.57 milioni di spettatori. A seguire FBI sembra aver perso spinta con 0.8 di rating in calo ...

Ascolti tv Usa lunedì 29 aprile - male The Fix - Arrow e The Code : Ascolti tv USA lunedì 29 aprile – L’analisi Ascolti tv USA lunedì 29 aprile – Serata primaverile lontana dai fasti del passato e che fa male a ABC che dovrà necessariamente riscattarsi la prossima stagione. Senza American Idol sostituito da uno speciale Queen e Adam Lambert Story, che ottiene 5,6 milioni e 0.8 di rating, The Fix crolla a 2,8 milioni con 0.4 di rating record negativo di stagione. Torna a crescere The Resident ...

Usa - ad aprile frena l'attività manifatturiera nell'area di Chicago : frena l'attività manifatturiera nell'area di Chicago. Nel mese di aprile, l'indice PMI Chicago si è attestato a 52,6 punti dai 58,7 punti del mese precedente. Il dato risulta peggiore delle attese ...

Ascolti tv Usa domenica 28 aprile - parte prevedibilmente male The Red Line : Ascolti tv USA domenica 28 aprile The Red Line la miniserie CBS con Noah Wyle parte male con una media di 4,9 milioni e 0.5 di rating per i primi due episodi in onda tra le 8 e le 10 pm e rispettivamente 0.5 di rating 18-49 anni nel primo episodio e 0.4 nel secondo e 5,2 milioni e 4,5 milioni totali. Difficile aspettarsi di più per una miniserie se da un lato la mossa di creare un’unica serata per una produzione così serializzata è ...

Box Office 26-28 aprile Italia e Usa il dominio di Avengers : Endgame : Box Office 26-28 aprile dominio mondiale di Avengers: Endgame Box Office USA travolgente Avengers Come prevedibile il fenomeno Avengers: Endgame infrange ogni record: miglior venerdì al botteghino con 158,3 milioni di dollari, una domenica da 114 milioni. Insomma un vero e proprio fenomeno, ma tutti volevano evitare di rischiare spoiler quindi meglio vederlo subito piuttosto che aspettare. Come lo scorso anno Infinity War con Black Panther ...

Come guardare Il Trono di Spade 8×03 in tv e streaming il 28 aprile - guida alla programmazione italiana e Usa : La grande battaglia è finalmente arrivata ne Il Trono di Spade 8x03 in tv e streaming. Stanotte, il pubblico italiano potrà assistere in contemporanea con gli Stati Uniti all'epico scontro a Grande Inverno, uno dei momenti sicuramente più attesi dell'ultima stagione. Il terzo episodio andrà in onda nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 aprile, e in questa guida vi spiegheremo Come potrete seguirlo. Alle 3:00 di notte Sky ...

Torna Bull 3 su Rai2 dopo la paUsa - la squadra di Jason cerca giustizia per Cable : trame 27 aprile e 4 maggio : dopo la pausa di una settimana, Torna l'appuntamento con Bull 3 su Rai2. Nel quarto episodio in onda stasera, 27 aprile, lo psicologo Jason Bull e il suo team cercano giustizia per la compianta Cable, uscita di scena off-screen all'inizio di questa stagione. Tutto potrebbe complicarsi quando entra in gioco la madre della vittima; Cable è stata uccisa da un'esplosione probabilmente collegata a un attentato terroristico e lei intende vederci ...

In The Rookie su Rai2 Nolan senza via d’uscita : verrà accUsato di omicidio? Trame 27 aprile e 4 maggio : Nuovo doppio appuntamento con The Rookie su Rai2: gli episodi di stasera, sabato 27 aprile, sveleranno cos'è accaduto la notte dell'incidente in casa di Nolan? Come sappiamo, l'agente si è ritrovato il pericoloso Kyle Montgomery nella sua abitazione, e tutto è finito in una colluttazione alla quale Lucy Chen ha assistito: John Nolan riuscirà a cavarsela o rischierà di perdere il posto di lavoro? Si intitola "senza via d'uscita" l'episodio ...

25 aprile a RagUsa Ibla : turisti e rifiuti FOTO : 25 aprile a Ibla turisti e rifiuti. La segnalazione di Ragusa in Movimento. Ma di chi è la colpa di tutto questo?

Usa - fiducia dei consumatori - Michigan - supera di poco le attese ad aprile : Peggiora il giudizio sulle condizioni attuali, rispetto alla lettura preliminare da 114,2 a 112,3 punti, ma migliorano le aspettative sul futuro dell'economia da 85,8 a 87,4 punti. Ricevi ...

Ascolti tv Usa giovedì 25 aprile - Gotham chiude in calo - bene The Orville : Ascolti tv USA giovedì 25 aprile Ascolti tv USA giovedì 25 aprile – Serata con nuovi record negativi per le comedy, di finali ma anche soggetta a possibili aggiustamenti sostanziosi soprattutto in casa ABC che ha trasmesso il Round 1 del Draft NFL che ha ottenuto 4,9 milioni e 1.2 di rating nei demo 18-49 anni in crescita rispetto allo scorso anno quando era in onda su Fox. Il finale di serie di Gotham (con l’arrivo di Batman e un ...