Usa | Fda non vieterà l' uso delle protesi al seno ' rugose'

Usa - l'Fda non vieterà l'uso delle protesi al seno 'rugose' : Al 30 settembre scorso, rileva il documento, l'Fda ha identificato 457 casi di linfoma legato all'impianto e nove morti in tutto il mondo, mentre la American Society of Plastic Surgeon ha ...

Tabacco - esperti : "Positiva decisione Fda su vendita sistema Iqos in Usa" : La Fda, Food and Drug Administration, ha autorizzato la vendita negli Stati Uniti D'America del sistema di riscaldamento del Tabacco Iqos in seguito alla conclusione del processo di valutazione per l'...

Tabacco - esperti : "Positiva decisione Fda su vendita sistema Iqos in Usa" : Roma, 3 mag., AdnKronos, - La Fda, Food and Drug Administration, ha autorizzato la vendita negli Stati Uniti D'America del sistema di riscaldamento del Tabacco Iqos in seguito alla conclusione del ...

Philip Morris International - ok da Fda a vendita sistema Iqos in Usa : La statunitense Food and Drug Administration, Fda, ha confermato lo scorso 30 aprile che Iqos , il sistema di riscaldamento elettronico di Philip Morris International, è uno strumento adeguato ai fini ...

Philip Morris - via libera Fda a vendita sistema Iqos negli Usa : Roma, 2 mag., askanews, - Via libera dalla autorità Usa alla commercializzazione negli Stati Uniti del "sistema di riscaldamento del tabacco" Iqos prodotto dalla Philip Morris International. Quest'...