Usa | accordo della Miami scientific italian community per le startup

(Di venerdì 3 maggio 2019) Coaching, formazione, incubazione, incontri con aziende e potenziali investitori, servizi a sostegnonuova imprenditoria per accompagnare lee gli spin off Made in Italy in un processo di sviluppo negli USA: è questo l’obiettivo del protocollo “Venture Bridge Florida” trae Venture Hive, firmato oggi a, in occasione di eMerge Americas, la principale manifestazione in USA e America Latina focalizzata sulle nuove tecnologie. Al progetto, sono chiamate le start up e spinoff che operano nei settori Life Science, Services & Industrial, Ict/Web/Digital, Clean Tech e Innovative Made in Italy.“Innovazione e ricerca, trasformazione digitale, eccellenze universitarie, imprenditoriali e start-up innovative, sono fattori chiave che qualificano il tessuto formativo e produttivoo e sui quali imprese e ...

