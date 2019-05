Upas | spoiler fino al 17 maggio | Alex in crisi | Angela e Ciro si avvicinano

Upas - spoiler di venerdì : Filippo deve prendere una decisione importante : Continuano ad appassionare i milioni di telespettatori italiani le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che ha la capacità di ottenere un seguito rilevante da parte del pubblico. Nelle recenti puntate la tematica principale è stata posta intorno al personaggio di Tommaso, dopo che è giunta a palazzo Palladini una lettera che ha provocato il panico nell'animo di Roberto e di Filippo. Padre e figlio ...

Upas - spoiler di giovedì : il figlio di Guido vuole convincere Alex della sua sincerità : Continuano le avventure degli abitanti di palazzo Palladini che, da oltre vent'anni, tengono alta la concentrazione del pubblico, come dimostra l'arrivo di nuovi personaggi pronti a creare delle curiosità inaspettate. Un esempio si ritrova nella figura di Alex che, con il passare delle puntate, è divenuta sempre di più una delle protagoniste femminili indiscusse del prodotto televisivo. La ragazza ha sempre dimostrato di essere innamorata di ...

Upas spoiler : Ciro salva Angela dall'aggressione di Constantin : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “Un posto al sole”. In questi giorni a tenere col fiato sospeso i telespettatori è la nuova e misteriosa storyline dedicata al rapimento di Tommaso Sartori e all'imminente viaggio in Messico di Filippo e Roberto. Durante la settimana che andrà dal 6 al 10 maggio 2019, oltre a questa intricata vicenda, si ritornerà a parlare anche di Angela e di Prisco. La donna ...

Upas - spoiler di oggi : Vittorio e Alex protagonisti di una lite : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al Sole' che si distingue per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo, curioso di conoscere i cambiamenti presenti nelle vite dei personaggi principali. Le tensioni non si fermano e i protagonisti di palazzo Palladini devono affrontare nuovi ostacoli, pronti a complicare la situazione. In queste settimane abbiamo visto che Vittorio ha ...

Upas - spoiler del 22 aprile : Mariella e Guido cercano di guadagnare la fiducia di Cerruti : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai Tre, 'Un posto al sole' capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere i cambiamenti presenti nella vita dei personaggi principali. La concentrazione viene posta intorno alla figura di Salvatore (Cosimo Alberti) che, nelle precedenti puntate, si è reso protagonista di uno scontro con il critico d'arte Tiziano. Il vigile ...

Upas - spoiler puntata di domani : Roberto trova la via d'uscita dai problemi : Continua senza alcun tipo di problema il successo della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che riesce sempre a tenere alta l'attenzione e la curiosità del pubblico, per via dell'arrivo di nuovi personaggi. Roberto sta attraversando un periodo difficile della sua esistenza e sta provando a mettere fine a questa situazione, grazie all'aiuto del figlio Filippo (Michelangelo Tommaso) che gli ha dato validi consigli per uscire dalla ...

Upas - spoiler al 26 aprile : Alberto si innamora della cameriera di Valerio : Continua il successo della longeva soap opera di Raitre "Un Posto al Sole", che riesce costantemente a tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, attirati dai costanti colpi di scena che si susseguono ad ogni puntata. Nei prossimi episodi emergeranno nuovi intrighi che vedranno coinvolti gli abitanti di Palazzo Palladini, accompagnati da momenti di grande tensione. Tra i protagonisti delle trame della serie televisiva ci sarà ...

Spoiler Upas 15-19 aprile : si teme per una nuova rapina al Vulcano - Arianna in pericolo : Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate che andranno in onda dal 15 al 19 aprile, sono ricche di colpi di scena. Nelle prossime puntate, Mimmo continuerà a corteggiare Rossella all'insaputa del suo amico Maurizio, mentre Diego dovrà fare i conti con il suo nuovo lavoro, che sarà totalmente diverso da quello che si aspettava. Arianna acquisterà una pistola che porterà anche al caffè Vulcano. E infine, vedremo che Giulia ...

Upas - spoiler al 19 aprile : Giulia indecisa se continuare il rapporto con Denis : La soap opera 'Un posto al sole' tiene incollati al piccolo schermo milioni di spettatori, desiderosi di conoscere le novità presenti nella vita dei protagonisti di palazzo Palladini. Al centro delle trame delle prossime puntate si troverà il personaggio Roberto che è stato costretto a mettere da parte gli impegni lavorativi, dopo i problemi di salute che l'hanno spinto a rivalutare le sue scelte. Ferri, nonostante le insistenze di Marina, ha ...

Upas spoiler : Arianna si scontra con Andrea - Giulia dubita dei sentimenti di Denis : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amata soap partenopea "Un Posto al Sole". Nel corso degli episodi che andranno in onda dal 15 al 19 aprile, i telespettatori assisteranno a diversi colpi di scena. Tra questi spicca indubbiamente la pericolosa decisione di Arianna che, per auto-difendersi, deciderà di prendere il porto d'armi nonostante il parere negativo del marito. Anche Giulia sarà al centro dell'attenzione per i tormenti ...

Upas - spoiler al 19 aprile : Andrea disapprova la decisione della moglie : Prosegue l'appuntamento settimanale in compagnia della longeva soap opera di Rai 3, 'Un posto al sole' che si distingue per la capacità di tenere incollati al piccolo schermo i milioni di telespettatori italiani. La concentrazione principale viene posta intorno al personaggio di Giulia che affronta un periodo difficile della sua vita per via delle incomprensioni con Denis. Le anticipazioni delle puntate che vanno in onda alle ore 20:45 da lunedì ...

Spoiler Upas prossima settimana : si avvicina l'ipotesi di una nuova rapina al Vulcano : Continuano a creare curiosità nel pubblico le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole' che regalano nuovi colpi di scena nella vita dei personaggi principali. La vita degli abitanti di Palazzo Palladini affronta situazioni pericolose, come dimostrato da Michele pronto a schierarsi dalla parte del professor Scaglioni, vittima di bullismo. Le anticipazioni delle puntate che vanno in onda sul piccolo schermo da ...

Spoiler Upas 3-4 aprile : Ferri scosso dal confronto con Vera : Proseguono le avventure dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal 1996 e ambientata tra le bellezze della città di Napoli. Nuovi colpi di scena vedono gli abitanti di palazzo Palladini alle prese con dei cambiamenti che possono avere delle ripercussioni sulla loro esistenza. Gli Spoiler degli appuntamenti trasmessi nell'appuntamento serale di mercoledì 3 e giovedì 4 aprile vedono al ...

Spoiler Upas 8-12 aprile : Landi inconsolabile - la bambina viene adottata : Drammatici momenti saranno vissuti da alcuni dei personaggi di Un posto al sole, così come rivelano le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dall'8 al 12 aprile. Arianna, Andrea e Alex si ritroveranno in una situazione di pericolo al caffè Vulcano e in seguito la povera Landi dirà addio alla piccola Kim. I problemi di cuore di Vittorio Le anticipazioni di Upas dall'8 al 12 aprile rivelano che Vittorio confiderà i suoi problemi di ...