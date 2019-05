Uomo arrestato a Vittoria per maltrattamenti in famiglia

Nuova Zelanda - arrestato a Christchurch un Uomo con munizioni e bomba - : La polizia ha fermato un 33enne dopo aver rinvenuto proiettili e un sospetto ordigno in un edificio abbandonato. Lo scorso 15 marzo nella città neozelandese il terrorista suprematista Brenton Tarrant ...

Si è ucciso in carcere un Uomo arrestato in Turchia con l’accusa di essere una spia degli Emirati Arabi Uniti : Uno dei due uomini arrestati questo mese in Turchia con l’accusa di spionaggio per conto degli Emirati Arabi Uniti si è ucciso nel carcere di Silivri, in provincia di Istanbul: lo ha confermato l’agenzia di stampa nazionale turca Anadolu, in seguito

Taranto - adottata da una famiglia subiva abusi dall'Uomo che chiamava papà : arrestato : Un'altra bruttissima storia di abusi su minori arriva dalla Puglia, e precisamente da Taranto, dove in queste ore è emersa la notizia che la Polizia, dopo un'indagine piuttosto veloce, ha tratto in arresto un uomo di 54 anni per il reato di violenza sessuale su minori. Secondo quanto riporta il Quotidiano di Puglia, sulle sue pagine on-line, la bambina, di nazionalità straniera, era stata adottata da questa famiglia, che purtroppo non riusciva ...

Sparatoria in una sinagoga di San Diego - un morto e diversi feriti. Un Uomo arrestato : Paura in California, dove alcuni colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro i fedeli di una sinagoga e hanno lasciato diverse persone colpite e a terra. Il bilancio è di una vittima, una donna, e di tre feriti tra cui una bambina e un rabbino. Fermato l’autore della Sparatoria, un diciannovenne bianco di San Diego....

California - sparatoria vicino a una sinagoga : diversi feriti - anche bambini. Arrestato un Uomo : Spari segnalati nei pressi di una una sinagoga a Poway, un sobborgo di San Diego, in California. Ci sarebbero diversi feriti, tra cui bambini. La polizia avrebbe fermato un uomo. Una sparatoria è stata segnalata nei pressi di una sinagoga di Poway, nella contea di San Diego. La polizia è intervenuta sul luogo alle 11.30 (ora locale, 20.30 in Italia). Lo sceriffo della contea, Bill Gore, ha confermato su Twitter che le persone ferite sono almeno ...

Arrestato figlio di Tina Rispoli per lesioni serie ad un Uomo : la madre lo difende : Continuano le polemiche riguardanti la nuova coppia da poco formatasi tra il cantante neomelodico Tony Colombo e Tina Rispoli, la vedova del defunto boss Gaetano Marino che è stato ucciso nel 2012 nel territorio di Terracina. I due, soltanto qualche settimana fa, sono balzati agli onori di cronaca per il modo in cui avevano deciso di celebrare il loro matrimonio. Questa volta, invece, anche se indirettamente, la donna è coinvolta in un altro ...

Francia - arrestato l’Uomo che aveva preso in ostaggio due persone in casa a Lourdes : È stato arrestato l’uomo che si era barricato con «due o tre ostaggi» in un appartamento in Rue Mozart a Lourders, in Francia. Lo ha riferito una fonte di polizia secondo cui «uno degli ostaggi è rimasto ferito»....

Lourdes - arrestato l’Uomo barricato in casa con tre ostaggi. Tra i feriti l’ex moglie : Le persone tenute prigioniere in una casa nel centro della cittadina celebre per i pellegrinaggi religiosi sarebbero tre. La polizia ha già intavolato una trattativa con il sequestratore

Roma - accoltella un Uomo perché ha il crocifisso al collo : marocchino arrestato : Ha accoltellato e tentato di sgozzare un uomo, apparentemente solo perché indossava un crocifisso al collo. Per questo motivo, un marocchino è stato arrestato in pieno centro a...

Tenta di sgozzare un Uomo che porta un crocifisso - arrestato alla stazione di Termini : Un marocchino ha visto un uomo con un crocifisso al collo e ha Tentato di sgozzarlo insultandolo per essere «italiano e cattolico». Secondo la ricostruzione è accaduto sabato scorso, alla vigilia di Pasqua, davanti alla stazione Termini di Roma. A quanto apprende l’Adnkronos, la vittima, un georgiano di 44 anni, scambiato probabilmente per un it...

Terrore in gioielleria - arrestato anche il quarto Uomo : si è costituito : Approfondimenti Finge di voler comprare preziosi, ma picchia il gioielliere e fa entrare i suoi complici: violenta rapina all'ora di chiusura 1 ottobre 2018 Rapina in gioielleria a Cupello con l'auto ...

Un Uomo è stato arrestato per aver nascosto un chilo di cocaina in un loculo del cimitero del Verano - a Roma : Un marmista di 42 anni è stato arrestato per aver nascosto un chilo di cocaina in un loculo vuoto del cimitero del Verano, a Roma. L’uomo aveva nascosto la cocaina nel loculo vuoti di una cappella funeraria nel Colle del Pincetto,

Roma - Uomo arrestato al cimitero del Verano. Confezionava e nascondeva la cocaina nei loculi : Un marmista Romano, di 42 anni, è stato arrestato nella Capitale. L'uomo è stato fermato dopo che una pattuglia della polizia lo aveva seguito e visto entrare e parcheggiare nell'area più antica dello ...

Uomo con taniche benzina a cattedrale NY - arrestato : Un Uomo che aveva con se' due taniche di benzina e' stato arrestato ieri sera davanti alla cattedrale di San Patrizio a New York: lo ha reso noto la polizia della metropoli. L'Uomo, un residente del New Jersey di 37 anni, voleva entrare nel luogo di culto ma e' stato fermato dalla sicurezza della cattedrale, che ha chiamato la polizia. L'episodio segue il devastante incendio della cattedrale di Notre-Dame a Parigi.