Uomini e Donne | Oscar Branzani risponde | nozze | figlio e chili presi

Uomini e Donne - rumor : niente serale per le scelte dei tronisti? : Siamo ormai entrati nel mese di maggio e, come ogni anno, i troni classici di Uomini e Donne stanno per volgere alla conclusione; Angela Nasti, Andrea Zelletta e Giulia Cavaglià, i tronisti attualmente in carica, saranno presto chiamati a compiere la loro scelta. In molti stanno così iniziando a chiedersi se gli epiloghi verranno trasmessi in prime time. A leggere i palinsesti per il mese di giugno pubblicati da Publitalia, sembrerebbe proprio ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani pronta per le ultime registrazioni? - Trono Over - : Le dinamiche del Trono Over di Uomini e Donne proseguono incessantemente: ecco cosa è successo di recente tra le dame ed i cavalieri.

Uomini e Donne oggi : il primo bacio di Angela Nasti - le esterne di Giulia : oggi Uomini e Donne: Angela e Luca si baciano, Giulia va da Flavio Dopo aver parlato di Andrea Zelletta e delle sue corteggiatrice, Maria De Filippi sposta l’attenzione del pubblico di Uomini e Donne su Angela e Giulia. La prima sembra iniziare a fare i primi passi verso i ragazzi che sono scesi a corteggiarla. […] L'articolo Uomini e Donne oggi: il primo bacio di Angela Nasti, le esterne di Giulia proviene da Gossip e Tv.

Uomini E DONNE/ Manuel Galiano : 'Giulia Cavaglià mi infastidisce" - Trono Classico - : In attesa delle scelte, ecco le ultime dinamiche del Trono Classico di UOMINI e DONNE: Luca Daffrè parla di Angela Nasti.

Anticipazioni Uomini e Donne : Angela bacia Luca - Alessio va via : Angela Nasti si lascia andare con Luca Daffrè a Uomini e Donne ma perde Alessio Dopo le peripezie sentimentali di Andrea Zelletta a Uomini e Donne, oggi il programma condotto da Maria De Filippi tornerà a parlare di Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Alle 14.45 su Canale5 verrà dato ampio spazio al trono rosa, che chiuderà la settimana all’insegna dei colpi di scena. Baci appassionati infatti viaggeranno in parallelo con addii inaspettati. ...

Uomini e donne : sarebbero solo due le registrazioni prima delle scelte (RUMORS) : La stagione 2018/19 di Uomini e donne sta per volgere al termine e le scelte dei tre tronisti sono ormai alle porte. Angela Nasti, Andrea Zalletta e Giulia Cavaglia hanno avuto circa tre mesi di tempo per schiarirsi le idee e capire quale corteggiatore continuare a frequentare anche quando le telecamere del dating show si saranno spente. Il tempo a loro disposizione comincia a scarseggiare dato che le esterne che verranno messe a loro ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : lunghi baci per la Nasti e Luca - Giulia perde Flavio : Va in onda oggi 3 maggio l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al Trono Classico di Uomini e donne e ai suoi protagonisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Archiviata la parte dedicata ad Andrea e agli ennesimi litigi con le sue corteggiatrici, la puntata odierna sarà ampiamente dedicata alle due troniste e alle esterne con i loro spasimanti. Dopo l'incontro con Alessio, oggi l'influencer napoletana vedrà Luca Daffrè, con il ...

Uomini e Donne - Antonio Moriconi ripensa alla scelta di Teresa : “Il ricordo più bello” : Uomini e Donne, Antonio Moriconi a cuore aperto: “Ecco cosa è successo la notte prima della scelta di Teresa” Prima che Teresa Langella si fidanzasse con Andrea Dal Corso, a corteggiarla a Uomini e Donne c’era anche Antonio Moriconi. Quest’ultimo, come spesso accade ai personaggi che prendono parte ad un programma così popolare, tra i […] L'articolo Uomini e Donne, Antonio Moriconi ripensa alla scelta di Teresa: ...

Uomini e Donne gossip : ex tronista fa un annuncio scandaloso : Luca Dorigo ha avuto rapporti intimi con Uomini? La confessione dell’ex tronista di Uomini e Donne Luca Dorigo, per i pochi che non lo sapessero, è stato ben 3 volte tronista a Uomini e Donne. Tuttavia l’uomo non è mai riuscito a trovare la donna della sua vita. Finita qua? Nemmeno per idea perchè in queste ultime ore Luca ha fatto discutere anche per un’altra ragione. Quale? L’ex tronista del popolare dating show ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 02/05 : Il Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con la discesa dei tronisti e il recall di quanto successo la scorsa settimana tra Andrea e le sue corteggiatrici. A questo punto inizia la puntata odierna. Il tronista che bacia tutte e di conseguenza tutte fa arrabbiare è anche protagonista delle medesime dinamiche di sempre: i baci prima ad una e poi all’altra scatenano accese discussioni e polemiche tra lui e la delusa di ...

Uomini e Donne - arriva una segnalazione su Natalia : la rivelazione di Klaudia (VIDEO) : Il trono movimentato di Andrea subisce un ulteriore colpo di scena. Durante la puntata del trono over andata in onda oggi 2 maggio 2019, Maria de Filippi ha mostrato il tronista in compagnia di Klaudia con la quale ha trascorso un'emozionante esterna organizzata da quest'ultima.La ragazza ha portato Andrea in casa sua per fargli conoscere sua madre, tra i due scatta anche il bacio ma c'è un fatto da registrare e che non riguarda colei che ha ...

Andrea Zelletta fa una gaffe con Giorgia e sbotta a Uomini e Donne : Uomini e Donne, Andrea Zelletta: l’errore con Giorgia fa discutere E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E anche stavolta a finire nell’occhio del ciclone è stato il tronista Andrea Zelletta. Il motivo? Ha discusso praticamente con tutte le corteggiatrici in studio. Ma non è finita qua perchè il tronista, discutendo con Giorgia, si è confuso chiamandola Klaudia. Una gaffe che ha fatto molto ...

Diretta Uomini e Donne : per Natalia Paragoni arriva una segnalazione : Primo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine si aprirà con il trono "tormentato" di Andrea Zelletta. Prima di scoprire tutti i dettagli, vediamo insieme qualche anticipazione pubblicata dal portale ufficiale del programma Witty....Continua a leggere