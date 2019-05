Unicredit VS Intesa Sanpaolo | quali azioni comprare prima della trimestrale?

Sia - Cdp-Poste più vicine a comprare le quote di Intesa e Unicredit : MILANO - Il tempo stringe: forse già nella prima decade di maggio Intesa e Unicredit potrebbero firmare il contratto di cessione di una parte delle rispettive quote paritarie, il 3,97%, in Sia, dopo ...

Delibera mutuo dopo perizia : tempi di risposta Intesa Sanpaolo - BNL - Unicredit e DeutscheBank : Siete alla ricerca di informazioni riguardo alla Delibera sul mutuo dopo l’espletamento delle perizie poste in essere dalle banche? Volete ottenere tutte le informazioni più utili per regolarvi al meglio riguardo alle procedure e alle tempistiche predisposte al riguardo da istituti bancari quali Intesa San Poalo, BNL, Unicredit e DeutscheBank? Ebbene, in primo luogo questo è un proposito davvero lodevole per più ragioni. Informarsi al massimo ...