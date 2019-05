Ungheria | muro anti-migranti visitato da Salvini che loda Orban per l' efficacia VIDEO

Blastingnews

(Di venerdì 3 maggio 2019) Gli ultimi giorni hanno fatto registrare un certo allontanamento tra le posizioni di Lega e Movimento Cinque Stelle. Per qualcuno si tratta di un mero gioco elettorale dove le due forze di maggioranza restano avversari, per altri il sintomo di una possibile frattura destinata a far cadere il governo. C'è però un punto su cui Di Maio enon hanno mai manifestato alcun tipo di disaccordo, ossia la prospettiva che le prossime elezioni europee possano rappresentare quasi un terremoto all'interno del parlamento di Bruxelles. Populisti e sovranisti rischiano di fare la voce grossa, secondo molti, alla prossima tornata elettorale. E c'è un filone sovranista europeo al quale ad esempio Matteoha scelto di legarsi, quello che comprende, tra gli altri, il premier ungherese. Non a caso ha scelto di recarsi in visita in, il paese che maggiormente si è impegnato ad ...

marcofurfaro : Poteva chiedere conto della concorrenza sleale, della delocalizzazione di aziende italiane in Ungheria? Sia mai. La… - LiaQuartapelle : Anziché andare a inginocchiarsi sulla tomba di Imre Nagy, Salvin1 è andato a riverire Orban che lo ha rinnegato e a… - LegaSalvini : #SALVINI IN UNGHERIA VISITA IL MURO ANTI-MIGRANTI: 'IN ITALIA SI ENTRA SOLO CON IL PERMESSO' -