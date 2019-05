Una guida a Stranger Things in attesa della terza stagione

Germania. Ubriaco alla guida di Una carrozzina elettrica : disabile indagato e multato : È successo a a Plauen, in Germania: l’uomo, che ora dovrà rispondere del reato, è stato particolarmente sfortunato. Gli agenti erano stati avvertiti da un passante che aveva notato il disabile bloccato sul suo mezzo a causa della batteria scarica.

Come creare Una guida TV rapida con Siri Shortcuts : Più volte ci siamo soffermati sulle funzionalità avanzate dell’applicazione “Shortcuts” di Apple, disponibile gratuitamente su App Store. Grazie alle sue caratteristiche risulta infatti possibile personalizzare l’intelligenza si Siri, creando personalmente alcuni comandi rapidi ed utili leggi di più...

Tutto quanto fa Primo Maggio : sagre - corse in vespa - mercatini. Una guida alla festa : Dalla città parte come al solito il treno delle Vespe: in sella alla due ruote un popolo che stile Gregory Peck marcia alla conquista del mondo. Partenza alle 10 dal Prato, passerella in centro e ...

Papa Francesco - il retroscena di Luigi Bisignani : "Una zarina alla guida degli affari economici del Vaticano" : Sono "giorni di passione" in Vaticano. "Passata la Pasqua con la strage nello Sri Lanka", ora c'è un altro motivo di tensione, "da quando si sussurra che Papa Bergoglio, contro il parere del Segretario di Stato Pietro Parolin", scrive Luigi Bisignani nel suo editoriale su Il Tempo, "voglia nominare

BREVE GUIDA AD Una - semplice - MONETIZZAZIONE PARZIALE DEL DEBITO : Infatti l'economia reale può avere un vantaggio molto forte dall'aumento della quantità di moneta nel momento in cui esista uun'ampia potenzialità produttiva inespressa. Purtroppo buona parte dell'...

Una tassa sul mito : 10 dollari per guidare sulle curve da cinema : Gas di scarico da soffocare, curve che minano la carrozzeria, gomme che si consumano tra i mattoni rossi. Lombard Street, l'ingorgo più famoso del mondo, scoppia di auto incolonnate e presto diverrà a pagamento. Sano masochismo, a quanto pare.Siamo a San Francisco, luogo pieno di siti storici, musei d'arte e fantastiche opzioni mangereccie. C'è l'acquario che non sarà bello come quello di Genova ma vale una visita. E c'è anche un minuto scarso ...

Waymo - A Detroit Una fabbrica di veicoli a guida autonoma : Waymo ha scelto Detroit per localizzare una fabbrica per veicoli a guida autonoma. La società del gruppo Alphabet, nata da una costola del progetto della Google Car, ha in particolare individuato all'interno della città del Michigan una fabbrica da riattrezzare e ammodernare per sostenere la produzione di massa di robotaxi.Si parte già quest'anno. Lo stabilimento, secondo quanto precisato dall'amministratore delegato John Krafcik, sarà operativo ...

Tour of the Alps 2019 - tutti i 48 italiani al via e le loro ambizioni. Vincenzo Nibali guida Una folta pattuglia di giovani : Saranno ben 48 gli italiani al via del Tour of the Alps 2019, che si svolgerà da lunedì 22 a venerdì 26 aprile sulle strade di Tirolo, Alto Adige e Trentino. Una corsa chiave del calendario italiano che anche quest’anno rappresenterà per molti un test fondamentale in vista del Giro d’Italia. pattuglia quindi molto nutrita per il Bel Paese, con diversi atleti che potranno essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire le ambizioni degli italiani ...

Tour of the Alps 2019 - tutti i 48 italiani al via e le loro ambizioni. Vincenzo Nibali guida Una folta pattuglia di giovani : Saranno ben 48 gli italiani al via del Tour of the Alps 2019, che si svolgerà da lunedì 22 a venerdì 26 aprile sulle strade di Tirolo, Alto Adige e Trentino. Una corsa chiave del calendario italiano che anche quest’anno rappresenterà per molti un test fondamentale in vista del Giro d’Italia. pattuglia quindi molto nutrita per il Bel Paese, con diversi atleti che potranno essere protagonisti. Andiamo quindi a scoprire le ambizioni degli italiani ...

Una Pasqua ricca di Cinema. Guida ai film da vedere in sala : di Nadine Labaki , storia di un bambino libanese che denuncia i propri genitori per un crimine gravissimo - averlo messo al mondo.

La Guida normativa per l’amministrazione locale 2019 : Una bussola per la PA : Recensione a cura dell’Avv. Angela Gugliotta Ogni istituzione pubblica locale è chiamata quotidianamente ad orientarsi tra le numerose ed affannose questioni giuridico-amministrative, ognuna delle quali più o meno complessa, ma la cui risoluzione è indispensabile per la prosecuzione dell’attività pubblica. Risolvere tali questioni non è quasi mai semplice, a maggior ragione quando si è privi di strumenti normativi completi, organici ed ...

Ulss 7 Pedemontana - Una nuova guida per il SIAN : Stano si è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche tre diverse specializzazioni: in Farmacologia, Igiene e Medicina Preventiva e Scienza dell'...

Airbus e ZF insieme per sviluppare Una soluzione di guida autonoma end-to-end ad alta precisione : Airbus Defence and Space e ZF Friedrichshafen AG, azienda che fornisce sistemi per la mobilità, stanno collaborando per arricchire e integrare il sistema di bordo ZF, allo scopo di perfezionare la guida autonoma attraverso l’utilizzo di informazioni derivate dai satelliti Airbus. Attraverso questa collaborazione, Airbus e ZF stanno combinando le proprie capacità e competenze al fine di offrire una soluzione end-to-end affidabile per i veicoli ...

Palazzo ComUnale e il Palazzo delle ex Carceri di Vetralla tra le visite guidate gratuite presso le dimore storiche del Lazio : Si svolgeranno inoltre spettacoli in Piazza Umberto 1° a Vetralla alle ore 17.00 Precisiamo che il complesso monumentale di Santa Maria in Foro Cassio non può ancora essere aperto al pubblico in ...