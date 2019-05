Un posto al sole | anticipazioni | Angela viene aggredita da Constantin | Ciro la salva

Un posto al sole - Angela viene aggredita : anticipazioni trame dal 6 al 10 maggio : Altri cinque episodi nuovi di Un posto al sole, come accade ogni settimana da ormai molti molti anni: la soap opera di Rai3 è infatti l’opera italiana del genere più longeva della storia della nostra tv e, nel corso degli anni, è stata una grande palestra per diversi talenti nostrani come, per esempio, Serena Rossi. L’appuntamento è sempre quello consueto a cui gli spettatori sono abituati da tempo: dal lunedì al venerdì alle 20.45 ...

Un posto al sole - trame maggio : Palladini innamorato di Clara - il ritorno di Patrizio : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera più longeva della tv italiana. Le anticipazioni delle puntate trasmesse a maggio, annunciano grandi colpi di scena. Se Alberto Palladini troverà l'amore con la cameriera Clara, Gaetano mediterà una vendetta contro Angela e Franco. Infine Rossella sarà divisa tra Patrizio, appena tornato a Napoli, e il bad-boy Mimmo. Un posto al sole: Alberto vicino a Clara Le anticipazioni di ...

Un posto al sole anticipazioni : Tommaso potrebbe essere morto (RUMOR) : Alla fine, la verità è stata svelata e lo scenario che si è palesato agli occhi di tutti è stato il peggiore possibile. Tommaso potrebbe essere morto, almeno da quanto si è riusciti a capire nella puntata di questa sera. I fan si erano ormai rassegnati all'idea che non avrebbero più rivisto Michele Cesari, ma speravano che ci fosse stato un recasting del suo personaggio. Il fatto che il prigioniero fosse molto somigliante a Michele Cesari aveva ...

Un posto al Sole Anticipazioni 3 maggio 2019 : Una nuova minaccia per Franco : Franco sta lentamente riprendendo l'uso delle gambe ma una nuova minaccia incombe su di lui e Angela.

UN posto AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 3 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5245 di Un POSTO al SOLE in onda venerdì 3 maggio 2019: Filippo (Michelangelo Tommaso) deve velocemente prendere una decisione fondamentale… Franco (Peppe Zarbo) migliora giorno dopo giorno e sta riacquisendo l’uso delle gambe, ma ora una nuova minaccia incombe su lui e su Angela (Claudia Ruffo)… Per quanto non stiano più insieme, i rapporti tra Guido (Germano Bellavia) e Cinzia (Veronica Mazza) vanno avanti in ...

Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate 6-10 maggio 2019 : Angela Viene Aggredita! : Anticipazioni Un posto al sole Trama Puntate da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019: Angela aggredita da Constantin! Roberto e la scoperta shock su Tommaso! Anticipazioni Un posto al sole: Roberto e Filippo scoprono la verità su Tommaso! L’intervento provvidenziale di Ciro aiuta Angela a liberarsi dalle grinfie di Constantin! Patrizio rivede Rossella. Andrea “incastrato” da Marina… Pericoli, insidie, verità molto amare, ma ...

Anticipazioni Un posto al sole : passione travolgente tra Alberto e Clara : Nelle prossime puntate di Un posto al sole di maggio 2019 vedremo che Alberto Palladini, interpretato dal bravissimo Maurizio Aiello, perderà completamente la testa per la bellissima domestica Clara che lavora a casa Viscardi. Quest'ultima, poi, sarà scoperta dall'imprenditore mentre sbircia nel suo computer. Ecco le Anticipazioni di quello che accadrà in seguito. Anticipazioni Upas: Clara ficcanaso In un'intervista recente al settimanale ...

Anticipazioni Un posto al sole - prossima settimana : Angela viene aggredita - Ciro la salva : Le Anticipazioni di Un posto al sole, relative alle puntate in onda dal 6 al 10 maggio, segnalano importanti sviluppi nel viaggio di Filippo e Roberto in Messico. Padre e figlio risolveranno finalmente il giallo relativo a Tommaso e si appresteranno a fare ritorno a casa. Le novità riguarderanno altri personaggi della soap partenopea, a partire da Rossella, che chiuderà definitivamente con Mimmo e ritroverà Patrizio lungo la sua strada. Angela ...

Un posto al sole - trame 6-10 maggio : una nuova minaccia per Angela : Anticipazioni Un posto al sole, nuove puntate: il passo falso di Giulia Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Raitre e tiene incollati alla tv circa due milioni di telespettatori a puntata. Le anticipazioni di Un posto al sole della prossima settimana svelano che Angela correrà un nuovo pericolo. Giulia, a causa della sua gelosia, compie l’ennesimo passo falso nei confronti di Denis. Forse è arrivato il momento ...

Un posto al sole : FERRI schiacciato dai sensi di colpa - perché? Anticipazioni : Ci siamo quasi: tra venerdì 3 e lunedì 6 maggio, a Un posto al sole sarà svelata la verità sulla vicenda misteriosa che sta tanto incuriosendo i fan della soap e che vede in qualche modo protagonista Tommaso Sartori, assente dai teleschermi da ben quattro anni! A Roberto FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli), nelle scorse settimane, è arrivata una lettera che segnalava il rapimento di Tommaso, mentre i fan di Upas hanno visto qualcuno (il volto ...

Un posto al sole - trame giovedì 2 : Filippo e Roberto faticheranno a fare passi avanti : Oggi, "Un posto al sole" non è andato in onda per lasciare lo spazio al concertone del Primo maggio, ma giovedì 2 verrà trasmessa una puntata doppia che darà molte risposte sulla vicenda del rapimento di Tommaso. L'episodio del 30 aprile si era concluso con un bacio appassionato tra Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Alex (Maria Maurigi), mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) erano appena giunti ...

Un posto al Sole Anticipazioni 2 maggio 2019 : Vittorio riconquisterà il cuore di Alex? : Vittorio cerca di far capire ad Alex che i suoi sentimenti per lei sono sinceri mentre Serena è in pena per Roberto e Filippo.

Un posto al sole : Patrizio Rispo pubblica una foto con la new entry Ludovica Nasti : La longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996, riesce sempre a regalare delle sorprese inaspettate ai milioni di telespettatori italiani che, nel corso delle stagioni, fanno i conti con l'arrivo di new entry. Dovrebbe essere giunto il momento dell'arrivo di una giovane attrice, come Ludovica Nasti che si è fatta conoscere al grande pubblico per l'interpretazione magistrale nella fiction ...

Un posto al sole oggi non va in onda : ecco per quale motivo : Un posto al sole si ferma in vista dell’1 maggio Un posto al sole. In occasione della festa dell’1 maggio, la soap di Rai tre si ferma. Ma ecco quali sono le vicende che restano ancora da risolvere e tengono i tantissimi telespettatori col fiato sospeso. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di assistere alla […] L'articolo Un posto al sole oggi non va in onda: ecco per quale motivo proviene da Gossip e Tv.