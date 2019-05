Ultime Notizie Roma del 03-05-2019 ore 20 | 10

romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019)dailynews radiogiornale informazioni Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Salvini attacca i giudici del tribunale di Bologna che hanno accolto il ricorso di due richiedenti asilo. il decreto sicurezza in veranda comune di iscriversi all’anagrafe una sentenza vergognosa se qualche giudice vuole fare politica dice e cambia la legge per aiutare gli immigrati in lasci il tribunale si candidi con la sinistra ovviamente aggiungere Salvini faremo ricorso contro questa sentenza intanto invito tutti i sindaci a rispettare la lente non minacci giudice applica il sindaco di Bologna Merola intanto la Cassazione afferma che il decreto Salvini si applica anche ai giudizi in corso una interpretazione che riapre la questione della irretroattività delle nuove norme su sicurezza e migranti in vigore d’autunno incontrato una precedente decisione che la corte gli altri ...

Radio3tweet : Passiamo alle ultime notizie dal #Venezuela dove ormai è chiaro che l'operazione del 30 aprile è servita per libera… - OfficialASRoma : 3?: le reti di @OfficialEl92 contro il Genoa in campionato, le ultime due al Ferraris ?? ?? numeri in vista di… - enpaonlus : Pomezia, arriva il circo della discordia: cittadini infuriati per i problemi alla viabilità… e non solo (foto e vid… -