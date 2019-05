Ufficiale l’instore tour di Nek per Il mio gioco preferito | tutti gli eventi firma copie

optimaitalia

(Di venerdì 3 maggio 2019)Sono ufficiali le date dell'instoredi Nek legate a Il mioParte Prima, nuovo album che Filippo Neviani rilascerà il 10 maggio prossimo dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con Mi farò trovare pronto.Le occasioni per avere unasulla propria copia dell'album inizieranno direttamente dal 10 maggio, data prevista per l'arrivo dell'album sul mercato, per proseguire in tutta Italia fino alla fine di maggio e secondo le date pubblicate sui canali social legati a Nek.L'album arriva a qualche mese dalla partecipazione a Sanremo e conta già su un singolo apripista seguito a Mi farò trovare pronto. La storia del mondo è quindi il secondo estratto dall'album di prossimo rilascio e che sarà portato sul palco dell'Arena di Verona nella data del 22 settembre. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e ini canali di vendita abilitati.Nek ...

OptiMagazine : Ufficiale l'instore tour di @NekOfficial per Il mio gioco preferito: tutti gli eventi firma copie per il nuovo albu… - pensierieforme_ : @fallingforhar Gli instore li organizza I-Musiclab e loro hanno detto che l’instore di Roma non sarà recuperato. Il… - Italine_ : Okay, quindi devo aspettare la notizia ufficiale della casa per organizzarmi a fare l'instore di Fabrizio a Firenze… -