UFFICIALE – Cessione Palermo | il club rosanero cambia proprietà

Cessione Sampdoria - Vialli presenta un’offerta UFFICIALE a Ferrero : i dettagli : Cessione Sampdoria, Massimo Ferrero e Gianluca Vialli continuano a trattare in sordina nonostante le recenti smentite del patron doriano La trattativa per la Cessione della Sampdoria prosegue sotto traccia. Secondo il Secolo XIX sarebbe stata presentata dal gruppo guidato da Gianluca Vialli, un’offerta da 80 milioni di euro per prelevare il club doriano dalle mani di Massimo Ferrero. Il patron però per il momento regge e chiede 150 ...