Ue | ministro Economia romeno | mercato unico al centro della riunione Consiglio Compet

Croazia : ministro Economia Horvat - ottimisti sulla crescita nel 2019 : Zagabria, 26 apr 11:24 -, Agenzia Nova, - Il governo croato è ottimista sul piano della crescita economica per il 2019. Lo ha affermato oggi il ministro dell'Economia di Zagabria..., Zac,

Sri Lanka : attentati - ministro Economia esorta a restare nelle proprie case : Colombo, 21 apr 09:37 -, Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia dello Sri Lanka Harsha de Silva ha invitato la popolazione a restare a casa, dopo la serie di attentati che hanno..., Fim,

Aiuti al ceto medio e blocco Iva. Sulla flat tax Tria sta con i Cinque Stelle. Il ministro dell'Economia : aliquote progressive. Ed esclude ogni ipotesi di tassa patrimoniale : Il ministro dell'Economia ha infatti sottolineato che "occorre ridurre il numero delle aliquote in modo progressivo". Per Matteo Salvini la flat tax va fatta "in fretta e bene. Chi rallenta la ...

Emirati-Italia : Di Maio e delegazione italiana incontrano ministro Economia Al Mansouri : Roma, 15 apr 12:40 -, Agenzia Nova, - Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, ha incontrato oggi a Dubai il ministro dell'Economia degli Emirati, Sultan..., Res,

Economia : ministro Esteri di Berna Cassis a 'La Stampa' - Svizzera importante per l'export italiano : Roma, 12 apr 09:49 -, Agenzia Nova, - L'Italia esporta più verso la Svizzera che verso la Cina e l'India messe insieme, ed è il nostro terzo partner commerciale. Ignazio Cassis..., Res,

Marco Travaglio - servizietto grillino contro Giovanni Tria : che caso - se la prende col ministro dell'Economia : Nel mirino dei grillini c'è Giovanni Tria, la cosa è arci-nota. E Marco Travaglio che fa? Scatta sull'attenti e si scatena contro il ministro dell'Economia. Scontato. L'attacco ovviamente piove sull'house organ pentastellato che dirige, Il Fatto Quotidiano, dove dedica un editoriale al vetriolo a Tr

Conte : «Nessuno scontro con Tria - il ministro dell’Economia può stare sereno. La Lega? Normale dialettica» La diretta : Da Brescia la diretta dell’evento «Family Business». Presente anche il presidente di Rcs Urbano Cairo

Perché il governo ce l’ha sempre più col suo ministro dell’Economia : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria (foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images) Il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sotto il tiro incrociato di Lega e Movimento 5 stelle. Non è la prima volta che succede, ma in questi giorni è aumentata di parecchio l’intensità delle critiche, che si concentrano per lo più su due fronti: il passato della consigliera di Giovanni Tria, Claudia Bugno, e alcune richieste politiche del governo che ...

La guerra di Tria : ecco perché attorno al ministro dell'economia si sta giocando il destino del governo - e dell'Italia - : Una su tutte: perché Lega e Cinque Stelle vogliono sostituire il ministro dell'economia proprio adesso, a dieci giorni dalla presentazione del documento di economia e finanza? La prima possibile ...

Claudia Bugno resta consigliere del ministro dell'Economia Giovanni Tria : Claudia Bugno ha deciso di ritirare la disponibilità all'incarico in STM in quanto designata nel Consiglio dell'Agenzia Spaziale Italiana. Lo fanno sapere fonti del Ministero dell'Economia. In tale modo Bugno resterà consigliere del ministro dell'Economia, Giovanni Tria perché non c'è conflitto d'interesse.La scelta arriva nonostante il pressing del Movimento 5 stelle affinché si facesse da parte. A criticare ...

Dissesto Comune. Cannizzaro incontra il Vice ministro Economia Castelli : ... affinché lo spettro del Dissesto sia scongiurato, ha dimostrato una sensibilità ed una disponibilità che va al di là degli steccati posti dall'appartenenza politica. Nei prossimi giorni conosceremo ...

Giovanni Tria - 'numeri strampalati'. Matteo Salvini 'licenzia' il ministro dell'Economia con due parole : Dopo Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza, è Matteo Salvini a massacrare il ministro dell'Economia e stavolta c'entra la flat tax familiare , prossimo obiettivo della Lega . 'Non la faremo in un ...

Giovanni Tria - "numeri strampalati". Matteo Salvini "licenzia" il ministro dell'Economia con due parole : "Numeri strampalati". Bastano due parole, forse, per segnare il destino di Giovanni Tria, il contestatissimo ministro dell'Economia. Dopo Luigi Di Maio sul reddito di cittadinanza, è Matteo Salvini a massacrare il ministro dell'Economia e stavolta c'entra la flat tax familiare, prossimo obiettivo de