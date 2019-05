UE | Juncker | La Germania si lamenta dell' Italia | ma ha violato Patto 18 volte

Ue - Juncker : “La Germania si lamenta dell’Italia - ma ha violato patto di stabilità 18 volte e continua a farlo” : “I tedeschi amano lamentarsi degli italiani, ma anche loro hanno violato il patto di stabilità 18 volte – le ho contate – e continuano a farlo”. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker in un’intervista al giornale tedesco Handelsblatt ha parlato così della Germania e dei rapporti con l’Italia nell’ambito dell’Unione europea. “E’ vero che debito e deficit sono scesi in ...