Udinese Inter | Spalletti | ' E' come uno scontro diretto'

Udinese-Inter - Vecino salta il match della Dacia Arena : infortunio muscolare per il giocatore uruguaiano : Il club nerazzurro ha reso noto che il centrocampista uruguaiano salterà la sfida con l’Udinese per una contrattura al retto femorale della coscia destra Niente Udinese-Inter per Matias Vecino, il centrocampista uruguaiano ha accusato un problema muscolare che non gli consentirà di scendere in campo alla Dacia Arena. A comunicarlo è il club nerazzurro con una nota su Twitter: “Vecino non farà parte della lista dei convocati di ...

Serie A Udinese - Tudor : «Inter? Voglio fare punti» : L'Inter? Ha giocatori molto forti e ne ha uno fortissimo per reparto: Skriniar è uno dei migliori, Brozovic è migliorato e nel suo ruolo è uno dei più forti al mondo. Icardi è fortissimo, Perisic fa ...

Udinese-Inter - Tudor in conferenza : “voglio vedere il giusto atteggiamento” : “L’Inter e’ un’avversaria di qualita’, ma sono fiducioso e positivo. La squadra ha lavorato tanto e sta crescendo molto sia fisicamente che mentalmente”. Sono le parole in conferenza stampa di oggi da parte dell’allenatore dell’Udinese Igor Tudor in vista della partita contro l’Inter. “Domani voglio vedere l’intensita’, l’atteggiamento e la voglia di non ...

Udinese-Inter conferenza Spalletti : “Nessun problema con Icardi” : UDINESE INTER conferenza Spalletti: – Si tratta di un incontro molto importante sia per gli uomini di Igor Tudor, in piena corsa per la salvezza che per la squadra meneghina. Quest’ultima, a quattro giornate al termine della stagione, si trova al terzo posto in classifica ma, nonostante questo, non può ancora dirsi affatto sicura di […] L'articolo Udinese-Inter conferenza Spalletti: “Nessun problema con Icardi” ...

Udinese-Inter - Spalletti ammonisce : “sarà come uno scontro diretto. Futuro con Icardi? Ecco cosa dico” : L’allenatore nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con l’Udinese, fondamentale nella corsa alla Champions League “Dobbiamo affrontare queste partite fin da subito nella maniera giusta, andare a lottare a casa di una squadra che deve raggiungere la salvezza a 4 giornate dalla fine è come uno scontro diretto per il livello di difficoltà. Abbiamo una partita difficile per l’importanza ...

Udinese-Inter in… pillole : i precedenti - nerazzurri favoriti ‘con riserva’ : Si torna in campo per il campionato di Serie A, ultime giornate per il massimo torneo italiano, sabato alle 20.30 in campo Udinese e Inter, anticipo della 35esima giornata, partita molto importante per gli obiettivi di entrambe, salvezza e qualificazione in Champions League. Quella di domani sarà la 92esima partita di Serie A tra le due squadre. In Serie A vede 91 partite giocate, 45 vittorie dell’Inter e 21 dell’Udinese, con ...

Lautaro più di Icardi. Inter - chance Toro contro l'Udinese? : Icardi si diverte a postare immagini sexy con Wanda, Lautaro punta a soffiargli di nuovo il posto da titolare. Nello sprint per la Champions League l'Inter deve tornare a vincere, solo un successo ...

Probabili formazioni di Udinese-Inter : Lontanissime in classifica, vicinissime per una sera. Sabato, alla Dacia Arena, l'Udinese ospiterà l'Inter. I bianconeri, diciassettesimi in classiifca, vedono la zona retrocessione pericolosamente ...

