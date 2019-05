Trump chiede di togliere i riferimenti al ' climate change' dalla dichiarazione artica

Fed si rifiuta d tagliare tassi come chiede Trump : ...pur avendo aggiunto che la Fed sarebbe preoccupata da un'inflazione che resta bassa in modo persistente 'e ciò sarebbe qualcosa che prenderemmo in considerazione nel determinare la politica monetaria'...

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu chiederà di intitolare a Donald Trump una colonia nelle alture del Golan : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu proporrà al governo una risoluzione per intitolare al presidente degli Stati Uniti Donald Trump una colonia nelle alture del Golan, l’altopiano occupato dall’esercito israeliano nel 1967 dopo averlo sottratto al controllo della Siria, e

Usa : Warren chiede empeachment per Trump : ANSA, - NEW YORK, 20 APR - Elizabeth Warren, la senatrice democratica candidata alla Casa Bianca nel 2020, chiede alla Camera l'avvio della procedura di impeachment di Donald Trump. I ''ripetuti ...

Premier bulgaro chiederà a Trump sconto sui caccia F-16 - : Sofia intende comprarli, anche se non ci sono soldi per le pensioni. Il Premier bulgaro Boyko Borisov ha fatto sapere che discuterà personalmente la riduzione del prezzo dei caccia F16 con il ...

Corbyn chiede che Assange non sia estradato in Usa. Trump : "Non so niente di Wikileaks" : Jeremy Corbyn si schiera dalla parte di Julian Assange e chiede che non sia estradato in Usa. Il leader dell'opposizione del Regno Unito ha sottolineato come il fondatore di Wikileaks non possa essere consegnato a Washington per aver svelato "prove di atrocità" commesse dalle forze americane "in Iraq e in Afghanistan". Il numero uno del Labour allega inoltre un video - diffuso a suo tempo da Wikileaks e uscito a quanto pare dagli archivi ...

Trump : richiedenti asilo - è una truffa : 0.38 Secondo Trump alcune dei richiedenti asilo al confine col Messico,sembrano combattenti di arti marziali miste imbeccati da avvocati a dire che temono per le loro vite se costretti a tornare a casa. "Il programma per l'asilo è una truffa" ha detto all'assemblea annuale della Republican Jewish coalition, affermando che lo usano alcune delle persone più violente."Non amiamo - ha spiegato -che sfoggino tatuaggi sulla faccia, questo non è un ...