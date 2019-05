Tribunale dei Brevetti | pressing per candidare Milano

Milano tradita dal governo gialloverde sul Tribunale Ue dei brevetti : Ancora una volta, come in ogni aprile, il mondo del design e dell'industria guarda a Milano e ne celebra un primato, quello di capitale internazionale dei progetti e dei prodotti del vivere bene, del "bello e ben fatto". Un successo, della volontà e della capacità di rappresentazione. Una storia che viene da lontano.E si rinnova nel tempo. Una ventina d'anni fa, infatti, gli imprenditori italiani dell'arredamento decisero di non ...

Sea Watch - Salvini - Conte - Di Maio e Toninelli di nuovo davanti al Tribunale dei ministri : Cronaca Salvini di nuovo indagato per la Sea Watch: "Ma finché sono ministro io i porti restano chiusi" Se, come avvenuto nel caso della Diciotti, la posizione del procuratore Carmelo Zuccaro di ...

Sea Watch - Salvini indagato per sequestro di persona : Tribunale dei ministri avvia istruttoria : Il Tribunale dei ministri di Catania ha avviato l'istruttoria sul ministro degli Interni, indagato per sequestro di persona per il caso della nave Sea Watch 3. Il ministro ha commentato così: "La Procura distrettuale della repubblica di Catania mi comunica di avere inviato al Tribunale per i reati ministeriali gli atti del procedimento penale nei miei confronti. Ci risiamo"Continua a leggere

La rivolta (in Tribunale) dei pentastellati epurati : così Grillo ora è assediato dai debiti : Sono tempi duri per il Movimento 5 Stelle. Oltre l'emorragia di consensi dopo un anno di governo e in vista delle elezioni europee del 26 maggio, i difficili rapporti con l'alleato leghista e la fresca sanzione del Garante della Privacy - che ha multato di 50mila euro la Casaleggio&Associati per l'inaffidabilità della Piattaforma Rousseau, bocciata in toto senza mezzi termini - ci mancavano solo le beghe legali con gli ex pentastellati ...

Tribunale Unificato dei Brevetti a Milano un seminario formazione personale : ... coordinato dal Dipartimento per le Politiche europee della Presidenza del Consiglio e composto dai Ministeri della Giustizia, dello Sviluppo Economico, degli Esteri, dell'Economia e delle Finanze,...

Giancarlo Magalli e Adriana Volpe in Tribunale per diffamazione aggravata - i commenti dei due sui social : Chi di Facebook colpisce, di Instagram perisce. Dopo il commento di Giancarlo Magalli nel tardo pomeriggio sulla notizia Ansa circa gli affari legali che lo legano a Adriana Volpe, la conduttrice trentina ha replicato alle parole dell’ex-collega, certo che le accuse di diffamazione a suo carico sono destinate all’archiviazione definitiva: Ecco l’ennesimo tentativo di negare la realtà di fronte all’evidenza. Le opinioni personali non ...

Caso Diciotti - il Tribunale dei ministri archivia Conte - Di Maio e Toninelli : Il tribunale dei ministri di Catania, a quanto si apprende, ha disposto l’archiviazione degli atti relativi ad ipotesi di responsabilità penali in merito al Caso Diciotti nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del vice Luigi Di Maio e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli. Il Collegio per i reati ministeriali ha quindi accolto la richiesta di archiviazione arrivata alla fine di febbraio dalla ...

Caso Diciotti - il capo di gabinetto di Salvini smentisce il Tribunale dei ministri : "Allarme generale su possibilità di radicalizzati sulle navi" : C'era un "allarme generalizzato" sulla possibile infiltrazione di soggetti radicalizzati in Italia attraverso i barconi: nel Caso della nave Diciotti non c'era un "allarme specifico", ma "il modello di comportamento" del Viminale teneva conto del pericolo: "c'è il tema di proteggere le frontiere".È quanto detto ai magistrati di Catania - si legge sul verbale secretato risalente allo scorso 12 novembre - dal prefetto Matteo ...

Strage nelle moschee in Nuova Zelanda - Tarrant entra in Tribunale e fa il gesto dei suprematisti bianchi : È quanto si è visto online anche sul negozio 'Steam' , il più importante digital store di videogame per Pc al mondo, gestito dalla società americana Valve. Proprio Valve si è vista costretta nelle ...

Strage moschee in Nuova Zelanda - Tarrant fa il gesto dei suprematisti bianchi in Tribunale : Ammanettato, una tunica bianca da carcerato, a piedi nudi e con un atteggiamento di sfida, il suprematista australiano autore della Strage in due moschee in Nuova Zelanda è apparso in un tribunale di Christchurch all’indomani della mattanza. Il 28enne Brenton Tarrant Harrison, che non aveva precedenti penali ma era ossessionato dall’idea che i musu...