Tria sull'Italia : "Non siamo in recessione. Economia solida nonostante debolezze strutturali" : " Non siamo in recessione ", afferma il titolare dell'Economia, definendo l'Economia italiana "solida" a dispetto delle "storiche debolezze strutturali, che non sono scomparse perché nulla ancora le ...

Caso Siri - parla Di Maio : “Non arreTriamo sulla questione morale” : Governo, Di Maio su Siri: “Non arretriamo sulla questione morale,bisogna rispettare le regole”. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi di Maio, nel corso della presentazione del programma elettorale del M5S per le elezioni europee, ha fatto chiaro riferimento alla vicenda del sottosegretario leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti, Armando Siri, che è indagato per corruzione. Il capo politico pentastellato, ha fatto capire che ...

Carcare : passa l'ordine del giorno sull'Area di Crisi IndusTriale Complessa proposta dei consiglieri di minoranza : Concordemente alla proposta formulata dai consiglieri di minoranza di Cairo Democratica anche i consiglieri di minoranza del Comune di Carcare hanno presentato l'ordine del giorno sull'Area di Crisi ...

IndusTria : Istat - prezzi produzione fermi sul mese - +2 - 9% sull' anno : A marzo l'Istat stima una dinamica congiunturale stazionaria dell'indice dei prezzi alla produzione dell'Industria, mentre su base annua si registra una crescita del 2,9%. A marzo 2019 - spiega l'...

Le fosche previsioni di ConfindusTria sull'economia italiana : L'Italia non cresce e lo scenario a inizio II trimestre resta fragile e incerto. È la fotografia scattata dal Centro studi Confindustria nella Congiuntura flash. 'L'Italia non cresce: gli investimenti ...

Taranto - Seconda edizione di LegaliTria - Martina Franca partecipa al festival sulla legalità : ... organizzato da Radici Future e Associazione Legalitria che, attraverso presentazioni di libri, tavole rotonde, proiezione di film e spettacoli teatrali, ha come obiettivo fare conoscere agli ...

Oltre la Liberazione/ Mal di paTria - un Paese forte non si divide sulla Capitale : I filosofi della storia ci ammoniscono che devono passare almeno cent'anni prima che la cronaca possa diventare storiografia, perché solo il tempo, padre di verità, stempera le passioni e consente, nei limiti del possibile, una ricostruzione imparziale dei fatti. Non c'è dunque da ...

Russiagate - Dem divisi su impeachment per Trump. “Rapporto Mueller è chiaro” - “concenTriamoci sulle elezioni del 2020” : impeachment o non impeachment? Potrebbe essere sintetizzato così il dilemma di fronte al quale si trovano i Democratici americani dopo la pubblicazione del rapporto di Robert Mueller. Nelle ultime ore la leadership del partito ha cercato di allontanare l’ipotesi della messa in stato d’accusa del presidente. “Possiamo cercare le prove della responsabilità di Trump anche al di fuori dell’impeachment”, ha detto la speaker della Camera, Nancy ...

Tour of the Alps oggi - seconda tappa Reith im Alpbachtal-Scena : percorso - altimeTria e favoriti. I big si sfidano sulla salita del Passo Giovo : oggi (martedì 23 aprile) si correrà la seconda tappa del Tour of the Alps, 178,7 km da Reith im Alpbachtal a Scena. Quella odierna sarà la frazione più lunga di questa edizione e anche la più impegnativa, con i corridori che dovranno affrontare oltre 3000 metri di dislivello. Andiamo quindi a scoprire il percorso, i favoriti e l’altimetria della seconda tappa del Tour of the Alps 2019. percorso Dopo la partenza si percorre un giro di 23 km per ...

Dove nasce l'idea di Tria sull'Iva : ...dell'eccessivo prelievo fiscale sui redditi da lavoro significa affrontare nel modo più appropriato non solo la "questione salariale" ma anche il problema della bassa crescita che affligge l'economia ...

Dove nasce l’idea di Tria sull’Iva : Ci piacerebbe che la bellezza fosse l’essenza delle tasse, come sostiene Tommaso Padoa-Schioppa (“le tasse sono una cosa bellissima”). Sarebbe bello perché potremmo starcene tutti zitti, compreso il ministro dell’Economia, lasciando filosofi e stilisti a discutere su come pagarle. Ovviamente, l’esse

Scontro sull'Iva nel governo. Tria : l'aumento è confermato. Di Maio : mai con il M5S al governo : Per quanto riguarda invece la stima sul Pil, secondo Tria 'il governo non ha peccato di ottimismo', rivedendolo di recente con un ampio ribasso: sono cambiate le condizioni dell'economia mondiale. La ...

Scontro sull’Iva nel governo. Tria : l’aumento è confermato. Di Maio : mai con il M5S al governo : «La legislazione vigente in materia fiscale è confermata in attesa di definire, nei prossimi mesi, misure alternative»: fuori dal gergo, significa che al momento è confermato l’aumento dell’Iva dal primo gennaio 2020: l’aliquota intermedia dovrebbe passare dal 22 al 25,2% e quella ridotta dal 10 al 13. Lo ha ribadito il ministro dell’Economia Giova...

Lo scontro sull'Iva tra Tria e Di Maio : Roma, 17 apr., askanews, - 'Con questo governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva, deve essere chiaro. Finché il M5S sarà al governo non ci sarà nessun aumento dell'Iva, al contrario. L'obiettivo è ...