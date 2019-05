Tre milioni alle imprese con il credito agevolato

Valanghe Trentino - Alto Adige e Tirolo : 10 milioni di pagine visitate per il servizio Euregio : Ha raggiunto i 10 milioni il numero di pagine visitate, negli ultimi cinque mesi sul sito del servizio online Valanghe.report che offre informazioni transnazionali sulle condizioni meteo e della neve in Trentino, Alto Adige e Tirolo. Il servizio è online dallo scorso 3 dicembre 2018 e sara’ sospeso domenica 5 maggio. Da allora sono state 2,5 milioni le visite al sito da parte di 1,2 milioni di utenti delle tre regioni alpine. Il giorno che ...

Ascolti tv - MenTre ero via vince con 5.3 milioni di telespettatori : Con 5.343.000 telespettatori e uno share del 23,22% la penultima puntata di Mentre ero via si aggiudica gli Ascolti della prima serata del 2 maggio. La fiction di Rai1 con Vittoria Puccini ha doppiato i telespettatori del film di Canale 5, La fredda luce del giorno, (2.167.000 pari al 9,44%). Ascolti tv prime time Terzo gradino del podio per Italia 1 che con la quarta puntata di Colorado ha conquistato 1.448.000 telespettatori e il 7,28% di ...

Malattie reumatiche : colpite olTre 3 - 5 milioni di donne : Malattie reumatiche: seconda edizione dell’(H)Open day di Onda. Colpiscono oltre 3,5 milioni di donne italiane. Il 10 maggio screening gratuiti

Discariche abusive - bonificate alTre sette : l’Italia risparmia 2 - 4 milioni all’anno di sanzioni Ue. Su 200 siti “ne restano 44” : Tra Campania, Lazio, Abruzzo e Calabria risultano ufficialmente bonificate altre sette Discariche abusive tra le 200 iniziali per le quali tre anni e mezzo fa la Corte di Giustizia dell’Unione europea comminò una pena all’Italia. Per questi sette siti il nostro Paese uscirà dal contenzioso con l’Europa e risparmierà tre milioni all’anno di sanzioni Ue. A comunicarlo ufficialmente è stata la direzione generale Ambiente della Commissione europea. ...

Rcs - assegno da olTre 8 - 4 milioni Le cedole di Cairo all'ex salotto : Un assegno da oltre 8,46 milioni di euro. E' quanto distribuirà in monte dividendi il presidente e amministratore delegato di Rcs, Urbano Cairo, ai soci storici del gruppo che edita il Corriere della Sera e la Gazzetta dello Sport, al termine di un esercizio (il secondo consecutivo in utile) che ha visto la società tornare a distribuire la cedola dopo ben 10 anni. Decisione presa dal consiglio di amministrazione del 18 ...

Rifiuti : bonificate alTre 7 discariche abusive - lo Stato risparmia olTre 13 milioni di sanzione annuale : La direzione generale Ambiente della Commissione UE ha comunicato all’Italia la regolarizzazione di altri 7 siti di discarica abusivi e quindi la conseguente fuoriuscita dal contenzioso: lo si deve al lavoro continuo e congiunto e alle sinergie attuate dall’Ufficio del Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive insieme al ministero ...

Messina - Dia confisca beni per 4 - 5 milioni a imprenditore ritenuto vicino alla famiglia MisTretta : Sette aziende del settore del movimento terra e della produzione di calcestruzzo/costruzioni edili, diversi fabbricati e terreni nei comuni di San Marco d’Alunzio e Sant’Agata di Militello, veicoli, moto e rapporti finanziari, per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro. La Dia di Messina, insieme al Centro Operativo Dia di Catania, ha eseguito la confisca di questi beni, su disposizione della sezione Misure di prevenzione del ...

Fisco - olTre 1 - 3 milioni di domande per la “pace”. Contro l’evasione al via l’incrocio tra dati dei conti correnti e dichiarazioni : Da un lato le 1,3 milioni di richieste di adesione presentate dai contribuenti per la “pace fiscale” del governo gialloverde. Dall’altro un nuovo strumento a disposizione delle Entrate per la lotta all’evasione: dopo anni di stallo è arrivato il via libera all’utilizzo dei dati contenuti nell’Anagrafe dei rapporti finanziari per preparare liste di contribuenti “sospetti“ da sottoporre a Controlli. ...

Alitalia e i 2 anni di amministrazione straordinaria tra crisi - politica - Treni e 900 milioni di prestito pubblico : Restano FS e Delta con il contributo del ministero dell'Economia. Si parla di quote ipotetiche, di pesi specifici, ma l'unica certezza è che il tempo stringe e manca un altro socio. Socio che viene ...

Le malattie resistenti ai farmaci poTrebbero causare dieci milioni di morti all'anno entro il 2050 : Per il gruppo di lavoro si rischiano danni all'economia paragonabili a quelli della crisi finanziaria globale del 2008 del 2009 ed entro il 2030 almeno 24 milioni di persone potrebbero finire in ...

Ansia e sTress per la qualità del luogo di lavoro per olTre 5 milioni di italiani : E' quanto afferma un'analisi di Uecoop, l'Unione europea delle cooperative mondo del lavoro, su dati Censis/Eudaimon in occasione della festa del Primo Maggio. Se da una parte negli ultimi 25 anni è ...

Tre milioni per inserire oltre 300 lavoratori spezzini : La Spezia - Collegare sempre più la formazione con le esigenze del mercato del lavoro nei settori prioritari per la Liguria. E' quanto si prefigge il Piano territoriale del comune della Spezia ...

1° Maggio - Uecoop : ansia e sTress per 5 - 3 milioni di lavoratori : “Con 5,3 milioni di dipendenti che soffrono di ansia, stress, insonnia cresce la preoccupazione per la qualità della vita nei luoghi di lavoro“: è quanto afferma un’analisi di Uecoop, l’Unione europea delle cooperative mondo del lavoro, su dati Censis/Eudaimon in occasione della festa del Primo Maggio. “Se da una parte negli ultimi 25 anni è aumentato il livello di sicurezza sui luoghi di lavoro e l’attenzione agli ambienti in ...

Avengers : Endgame - incasso record olTre 17 milioni : Incassi record anche in Italia per Avengers: Endgame. Nei primi 5 giorni di programmazione il film ha guadagnato 17 milioni 434 mila euro.