Trasporto aereo | SITA fornisce il sistema per la gestione delle operazioni all’Aeroporto

(Di venerdì 3 maggio 2019) L’Aeroporto Internazionale di Malta ha installato nei terminal nuovi monitor per le informazioni sui voli basati sull’avanzatoAirport Management System di, il fornitore globale di soluzioni IT per l’industria del. Altamente flessibile, ilsviluppato daconsente allo scalo di comunicare in modo più efficace le informazioni sui voli – lo stato di ogni volo, l’assegnazione del gate di partenza – migliorando così l’esperienza dei passeggeri in aeroporto, dal check-in fino ai gate.IlAirport Management diintegra in un’unica dashboard centralizzata più moduli utili per la. Attraverso di essi le attività cruciali a terra e in volo – incluse larisorse, la programmazione, le informazioni di volo, parcheggio, fatturazione – sono gestite automaticamente e in maniera intelligente, innalzando i ...

