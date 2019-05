tp24

(Di venerdì 3 maggio 2019) Purtroppo, c'è una grandissima differenza, dai due milioni di passeggeri che portavano economia nel trapanese ai duecentomila odierni. E' per questo motivo che noi siamo riusciti a coinvolgere così ...

trapani24h : Trapani, Caterina Loria:'#sevolovoto non si ferma, continuiamo con le nostre iniziative' - BeliceIt : Trapani, Caterina Loria:”#sevolovoto non si ferma, continuiamo con le nostre iniziative” - palermo24h : Trapani, Caterina Loria:”#sevolovoto non si ferma, continuiamo con le nostre iniziative” -