trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - Franz6081 : RT @iltrenoromalido: Sempre ottime notizie dalla capitale... '#Roma: 254 ore l’anno perse nel traffico' - romadailynews : Traffico Roma del 03-05-2019 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB… -
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE DALLA FLAMINIA ALLA SALARIA E DALLA NONMENTANA ALLA PRENESTINA, PROSEGUENDO ALTRI RALLENTAMENTI DA VIA TUSCOLANA ALLA VIA APPIA. LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA TUSCOLANA. A MONTE MARIO POSSIBILI ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE. CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E SVINCOLO PRENESTINA. ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL TRATTO URBANO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 17:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… MOLTO INTENSO IL Traffico IN QUESTE ORE SUL RACCORDO ANULARE. CI SONO INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA L’USCITA BUFALOTTA E IL BIVIO PER LA Roma L’AQUILA. ALTRE CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE DALL’USCITA OSTIA ACILIA ALLO SVINCOLO RomaNINA, IN DIREZIONE QUINDI CASILINA. SUL ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 16:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER Traffico INTENSO TRA BUFALOTTA E ALLACCIAMENTO A24 IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA ALLACCIAMENTO Roma-FIUMICINO E RomaNINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI PORTONACCIO E RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA. SU ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA. PONTINA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI VALLERANELLO VERSO RACCORDO E PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… Traffico IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA PER Traffico INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA. PONTINA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI VALLERANELLO VERSO RACCORDO E PER LAVORI TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI. DOPO L’INTERVENTO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI. DOPO L’INTERVENTO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 12 : 30 : Roma INFOMOBILITÀ VENERDÌ 3 APRILE 2019 ORE 12.20 PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DEL PIGNETO FRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. IN ZONA EUR, PIù Traffico PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è ALLE ORE 21:00, MENTRE L’APERTURA DEI CANCELLI è ALLE 19:00. DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI. NEL QUARTIERE SAN LORENZO ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. Traffico REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CIRCOLAZIONE ANCORA SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE. BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA Roma-TERAMO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA Roma-TERAMO DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE Traffico INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA Roma- TERAMO E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE Roma SUD ALL’ARDEATINA. SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO SI VIAGGIA RALLENTATI DA TOR ...