Traffico Roma del 03-05-2019 ore 17 | 00

(Di venerdì 3 maggio 2019) VIABILITÀVENERDÌ 3 MAGGIOORE 16:50 AR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI…IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERINTENSO TRA BUFALOTTA E ALLACCIAMENTO A24 IN CARREGGIATA INTERNA, IN CARREGGIATA OPPOSTA TRA ALLACCIAMENTO-FIUMICINO ENINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA DI PORTONACCIO E RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CITTA. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, CODE IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI VERSO PINETA SACCHETTI, VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA E PER INCIDENTE TRA VIA TIBURTINA E ALLACCIAMENTO A24L’AQUILA. CODE A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO COLOMBO A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO. CRISTOFORO COLOMBO IN CODA PER ...

