romadailynews

(Di venerdì 3 maggio 2019) VIABILITÀVENERDÌ 3 MAGGIOORE 11:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CIRCOLAZIONE ANCORA SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA-TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST. SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI. PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DEL PIGNETO FRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI. IN ZONA COLLE PRENESTINO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA PRENESTINA ALTEZZA VIA EMILIO LONGONI. DISAGI PER LA STESSA CAUSA A TORRE MAURA SU VIA CASILINA ALTEZZA VIA PIETRO BELON. SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, MODERARE LA VELOCITÀ VICINO L’INCROCIO CON ...

trash_italiano : MARIA IN MACCHINA E A ROMA NON C'È TRAFFICO. SE NON VI SEMBRA UN MIRACOLO QUESTO SIGNORI. - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 03-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 03-05-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -