Tra Guaidó e Maduro a perdere sono i venezuelani

"In Venezuela nasca un governo di Transizione. Elezioni entro un anno" : la road map del rappresentante di Guaidó in Italia : Il Venezuela sta vivendo un momento cruciale della sua storia. Il Paese è tra due fuochi e la domanda che tutto il mondo si pone è: "Cosa succederà ora?". Ha provato a rispondere Rodrigo Diamanti, il rappresentante di Juan Guaidó per gli aiuti umanitari in Europa e membro della delegazione in Italia. Sentito da Formiche, dà la sua versione dei fatti e spiega cosa potrebbe accadere nelle prossime ore:Siamo in ...

Venezuela - è guerra civile. Guaidò guida la rivolta dei militari. Blindati sui dimosTranti : Torna altissima la tensione in Venezuela, con Guaidò che si unisce ai militari nel tentativo di dare la spallata decisiva a Maduro. Il leader dell'opposizione, e presidente riconosciuto da numerosi Governi, ha lanciato un appello ad una rivolta militare in un breve video nel quale appare in una base aerea a Caracas circondato da soldati pesantemente armati e affiancato dall'attivista Leopoldo Lopez. «Il momento è adesso», ha detto ...

Guaido’ invoca rivolta militare - Venezuela nel caos. Lopez enTrato in ambasciata Cile : L'autoproclamato presidente Venezuelano e leader dell'opposizione Juan Guaidò ha lanciato un appello all'esercito perché intervenga per rovesciare l'esecutivo di Nicolas Maduro, in un video che lo vede per la prima volta attorniato da uomini in uniforme. Tuttavia, il chavismo ha fino ad ora mantenuto il controllo delle forze armate grazie alla lealtà della cupola dei generali, ed ha anche altre frecce al suo arco per quanto riguarda la propria ...

Venezuela : Salvini tifa Guaidò - Di Maio prudente. Scintille Tra i due : ZINGARETTI - Sulla crisi politica in Venezuela "l'Europa dovrebbe dimostrare di esistere e avere un ruolo nella mediazione, ma di certo non è Guaidò che sta facendo un golpe", ha detto il segretario ...

Venezuela : Guaidò lancia 'l'operazione libertà' - 'ore decisive' per la Transizione : Caracas, 30 apr 20:31 -, Agenzia Nova, - Quelle che seguono sono "ore cruciali" per l'evoluzione della crisi politica in Venezuela. Lo ha detto il presidente dell'Assemblea nazionale, An,, l'oppositore Juan Guaidò, dando oggi il via alla "operazione libertà", iniziativa con la quale si cercherà di forzare la ...

Venezuela - appello di Guaidò alla rivolta militare contro Maduro : spari nella base - blindati sui dimosTranti : Il presidente dell'Assemblea nazionale Venezuelana, Juan Guaidó, ha lanciato un messaggio video alla nazione accompagnato da Leopoldo López, rilasciato dagli arresti domiciliari, e...

Golpe in Venezuela - spari in sTrada : Guaidó e Maduro dividono le cancellerie mondiali : Il presidente Juan Guaidó è apparso in un video al fianco dell'oppositore Leopoldo López invitando tutti i Venezuelani a...

Venezuela - Guaidò chiama alla rivolta : spari per le sTrade di Caracas |video|foto : L’appello al popolo Venezuelano in seguito alla liberazione dell’attivista Lopez. Maduro: «È in corso un tentativo di golpe, lo stiamo sventando». spari e lacrimogeni vicino alla base militare dove sono asserragliati gli oppositori. Gli USA dichiarano il loro sostegno agli oppositori

Venezuela - l’intervista esclusiva delle "Iene" a Guaidó : “Siamo in dittatura - non è questione di desTra o sinisTra” : Per il presidente dell'assemblea nazionale di Caracas: "Nel Paese servono le elezioni, altrimenti ci sarà un golpe militare"

Venezuela - Guaidò ritorna a Caracas : “Se regime osa sequesTrarmi ci sarà reazione” : L’ha detto e l’ha fatto. L’autoproclamato presidente del Venezuela, Juan Guaidò, è rientrato a Caracas, come aveva annunciato domenica attraverso le reti sociali, dopo 10 giorni di assenza in cui ha incontrato i presidenti e le autorità di Colombia, Brasile, Paraguay, Argentina ed Ecuador, sfidando la reazione di Nicolas Maduro e l’ordine del Tribunale supremo del Venezuela di non abbandonare il paese. Dopo aver convocato ...