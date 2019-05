Torna a Tor Vergata la settimana della cultura sportiva

Meteo - allerta shock per Domenica 5 Maggio : Torna il FREDDO - rischio NEVE mai vista in pianura da Verona a Bologna : Meteo – Scatta l’allerta per Domenica 5 Maggio sull’Italia: la situazione Meteorologica che si delinea per il weekend è davvero clamorosa, in quanto si potrebbero verificare nevicate mai viste prima in pianura Padana. In base ai dati conservati negli annali di climatologia, infatti, le nevicate in pianura Padana a Maggio sono rarissime, e si contano sulle punte delle dita di una mano negli ultimi 250 anni. A Bologna, infatti, ...

Scuola : addio nota sul registro - Tornano l'educazione civica e (forse) il grembiule : Diciamo addio alle note sul registro negli anni delle elementari, mentre torna l'educazione civica. Ci sono grossi cambiamenti nella Scuola italiana. La Camera dei Deputati ha infatti approvato (con 451 voti favorevoli, 3 astenuti e 0 contrari) la legge che introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle Scuola del primo ciclo - elementari e medie - e del secondo - le superiori - dal prossimo 1° settembre, per 33 ore l'anno (un'ora a ...

Mario Venuti riTorna con un nuovo singolo : «Quanti sforzi per piacere agli altri dimenticandoci che più che altro dobbiamo piacere a noi stessi» : Un più che gradito e atteso ritorno per un artista grande amico del mondo radiofonico. Una primavera che si scalderà – finalmente – sulle note del singolo che introduce la pubblicazione del nuovo album, SOYUZ 10, prevista per Venerdì 31 Maggio. Il primo singolo – IL PUBBLICO SEI TU– vede la produzione artistica di Luca Chiaravalli e il video, che lo racconta, con regia di Fabio Luongo sarà on line da Venerdì 3 Maggio. Un inno motivazionale che ...

Pornhub vuole comprare Tumblr e Tornare ai fasti del porno : (Foto: Tumblr.com) La compagnia di telecomunicazioni Verizon è alla ricerca di un possibile acquirente interessato alla piattaforma di blogging Tumblr dopo il blocco di contenuti classificati come porno. Precedentemente acquistato da Yahoo nel 2017, Tumblr attualmente ospita 465,4 milioni di blog in tutto il mondo per un totale di 172 miliardi di post. Il Wall Street Journal riporta che Verizon avrebbe contattato diverse aziende per vendere la ...

L’Educazione civica Torna obbligatoria : era ora! : Finalmente L’Educazione civica sarà materia scolastica. Finalmente i “nuovi” cittadini sapranno almeno i principi essenziali della nostra Costituzione. Oggi la Camera ha approvato una proposta di legge che segna un passo di civiltà. La storia dell’ora di Educazione civica è lunga e tormentata. Nell’ordinamento italiano la materia ha vissuto diverse fasi. Aldo Moro è stato il primo a introdurre nel 1958 l’insegnamento dell’educazione ...

Matteo Salvini : "Tagliare le tasse è un'emergenza. Ogni giorno perso non Torna" : Per Matteo Salvini in questo Paese c’è un’emergenza: bisogna tagliare le tasse il prima possibile. “Ogni giorno perso è un giorno che non torna più”, ha commentato il vicepremier nel corso di un comizio a Fidenza. A chi gli chiede notizie sul caso Siri risponde: “Conte sfida Salvini sul caso Siri? Sfidiamoci sulle tasse, su qualcosa che interessa gli italiani, non sulla fantasia”.

Probabili formazioni Serie A 35^ giornata : Tornano Immobile e Piatek - Dzeko tenta il recupero : Probabili formazioni Serie A – Si apre questa sera il 35° turno di Serie A con il derby della Mole tra Juventus e Torino. Due anticipi domani, alle 18 Chievo-Spal, alle 20.30 l’Inter va a Udine. “Antipasto” delle 12.30 di domenica sarà il derby toscano tra Empoli e Fiorentina, tre gare come sempre alle 15 tra cui spicca un interessante Lazio-Atalanta. Scontro salvezza-Europa alle 18 con Genoa-Roma mentre in serata ...

Scandinavian Airlines Torna a volare dopo accordo con sindacati : Stop ai sette giorni di sciopero ad oltranza che hanno messo in ginocchio la Scandinavian Airlines, SAS, . La compagnia aerea scandinava è tornata a volare oggi dopo aver accusato migliaia di ...

Boxe - Clemente Russo Torna sul ring per inaugurare la palestra delle Fiamme Azzurre a Santa Maria Capua Vetere : Clemente Russo torna a presenziare su un ring internazionale. Lo farà quest’oggi a Santa Maria Capua Vetere, dove alle 16 verrà inaugurata la nuova palestra delle Fiamme Azzurre, che si trova proprio accanto al cortile della casa circondariale del comune in provincia di Caserta. L’occasione per inaugurare la palestra e per rivedere Russo (ma anche Mirko Carbotti) è data da una sfida internazionale che metterà di fronte una ...

Tennis - Torna il WTA di Palermo : il 15 maggio la presentazione del torneo : Il Palermo Ladies Open, torneo del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019, verrà presentato il 15 maggio alla presenza del presidente FIT Binaghi Mercoledì 15 maggio alle ore 10 nella sala Polifunzionale (Galleria Alberto Sordi) in Via Santamaria in Via 39A a Roma sarà presentata la 30esima edizione del Palermo Ladies Open, torneo che fa parte del circuito WTA in calendario dal 20 al 28 luglio 2019. Gli Internazionali ...

Scuola : stop alle note sul registro per gli alunni delle elementari. RiTorna l'educazione civica : "Il problema che vive il mondo della Scuola rispetto al bullismo o rispetto alla violenza verso il corpo insegnante - prosegue Gallo - va affrontato con altre misure: molti docenti ci dicono che il ...

Il presidente Maduro non molla e Torna all'attacco : 'Arrestate l'oppositore Lopez' : L'appello di Guaidó: 'Scendiamo tutti in strada' Tra le righe della cronaca, fatta di scontri, morti, retorica e proclami ci sono, in fondo, più domande che risposte. Come è possibile che Guaidó dica ...

L'educazione civica a scuola Torna obbligatoria e basta note sul registro ai bimbi : Il deputato di Bergamo Daniele Belotti , capogruppo della Lega in Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera, esprime "grande soddisfazione per l'approvazione alla Camera della nostra ...

Il Tornado si avvicina alla strada - il bus resta bloccato e viene colpito : le immagini impressionanti dall’interno del pullman : Un tornado di grandi dimensioni, il 30 aprile, ha colpito Calarasi, nella parte meridionali della Romania. Un autobus, con 39 persone a bordo, è stato costretto a una manovra d’emergenza, sollevato dalla potenza del fenomeno, terminando la sua corsa fuori dalla carreggiata. Secondo la BBC, i feriti sono dodici, di cui uno in gravi condizioni. Il tornado ha causato danni a caseggiati, scoperchiandone i tetti, e a mezzi agricoli. Video ...