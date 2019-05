Torino | quegli invincibili sconfitti solo dal destino | 70 anni fa la tragedia di Superga

Lisbona 1949 : quegli ultimi giorni felici e spensierati del Grande Torino : Quando gli Immortali se ne sono andati avevano tra i 21 e i 33 anni. Troppo giovani. Troppo forti per smettere di vincere. Troppo amato, quel Grande Torino, per non cercare nella sua ultima maledetta trasferta qualcosa da salvare, da ricordare con tenerezza. Settant’anni fa, oggi: 1° maggio 1949, partenza per Lisbona, dove ad attendere i granata di...