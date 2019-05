Torino | oggi il Tar decide se riammettere Casapound alle elezioni per il Piemonte

Tennis : presentate quest’oggi le ATP Finals che si terranno a Torino dal 2021 al 2025 : Ha avuto luogo presso il Gran Salone dei ricevimenti di Palazzo Madama in Piazza Castello a Torino la presentazione delle ATP Finals 2021-2025. Il Presidente della Federazione Italiana Tennis Angelo Binaghi, con il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, e la Sindaca di Torino Chiara Appendino hanno presentato l’evento a cui hanno presenziato e in cui sono intervenuti anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò, ...

Serie A - tutti gli spettatori delle partite di oggi : in 26.000 a Torino : spettatori Serie A – La domenica per il campionato di Serie A ha regalato grandi emozioni ed indicazioni in vista delle ultime partite della stagione. Nello scontro salvezza Spal e Genoa si dividono la posta, finisce 1-1. Colpo della Lazio sul campo della Sampdoria, Chievo e Parma si dividono la posta. Nel posticipo successo del Torino contro il Milan. Spal e Genoa 1-1 (1-0). Spal (3-5-2): Viviano, Bonifazi, Vicari, Felipe (14′ ...

Il derby d'Italia si chiude con un pareggio. Vincono Roma e Bologna. Oggi Torino-Milan : Si è chiuso sull'1-1 la sfida di San Siro tra Inter e Juventus. Al goal neroazzurro di Naingollan la replica bianconera di Cristiano Ronaldo. Vince la Roma sul Cagliari e il Bologna con l'Empoli. ...

ULTIME NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi : Atp Finals assegnate a Torino - 24 aprile 2019 - : ULTIME NOTIZIE e Ultim'ora di oggi, mercoledì 24 aprile 2019: Atp Finals 2021-2025 assegnate a Torino, esulta Chiara Appendino.

On Air : Milan-Lazio - allerta massima. Atp Finals a Torino : oggi l'annuncio : La giusta ricompensa per il grande lavoro che la federtennis ha svolto negli ultimi mesi, sostenuta dall'amministrazione locale, dal Coni , dalla neo nata Sport e Salute e dal Governo . Torino ha ...

ATP Finals Torino : oggi potrebbe essere il grande giorno - le ultime sull’assegnazione : ATP Finals, Torino in pole position per organizzare il prestigioso evento tennistico che chiude la stagione Le ATP Finals dal 2021 al 2025 potrebbero sbarcare in Italia, a Torino per l’esattezza. L’argomento è ben noto, dato che da tempo si vocifera del vantaggio torinese sulle altre pretendenti ad ospitare l’evento principe del tour tennistico mondiale. Adesso però sembra proprio che siamo giunti al momento clou, quello ...

VIDEO Highlights Serie A calcio - tutti i gol delle partite di oggi (20 aprile). La Lazio cade contro il Chievo - Bologna e Torino vittoriosi : Un pomeriggio ricco di incontri nella 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019, in questa vigilia di Pasqua. Dopo il pari (1-1) nel lunch match tra Parma Milan, ben sei le partite in programma alle ore 15.00. Importante successo in chiave salvezza del Bologna che si è imposto 3-0 contro il Bologna. L’autorete di Tonelli al 54′, il raddoppio di Pulgar e il tris di Orsolini hanno dato il successo alla formazione di ...

Torino - i sì Tav oggi ancora in piazza : 11.02 Il popolo del sì alla Tav torna questa mattina in piazza a Torino. Un corteo è partito da piazza Vittorio Veneto e sta raggiungendo piazza Castello. In testa lo striscione "Sì, Torino va avanti", portato dalle 'madamin',promotrici della manifestazione. Segue lo striscione "Sì Tav,Sì Lavoro". Tra i cartelli presenti, "Torino alza la voce" e "Anche Greta viaggia in treno".In piazza anche il presidente della Regione Piemonte, Sergio ...

MANIFESTAZIONE ANARCHICI Torino - OGGI 30 MARZO/ FdI contro sindaco Appendino : MANIFESTAZIONE degli ANARCHICI OGGI, 30 MARZO 2019, a TORINO: arrestate quattro persone in possesso di bombe carte, alta tensione in centro città.

La partita di calcio femminile Juventus-Fiorentina - che si gioca oggi all’Allianz Stadium di Torino - ha registrato il tutto esaurito : Tutti i 39 mila biglietti per la partita Juventus-Fiorentina della Serie A di calcio femminile sono stati venduti. Per il calcio femminile italiano è un record: quello precedente apparteneva ai 14mila biglietti per la semifinale di ritorno della UEFA Women’s Cup

Previsioni Meteo Torino : termometro sotto lo zero in Piemonte - ma nessuna pioggia in vista : Dopo il caldo della settimana scorsa, è tornato il gelo in Piemonte. Tra ieri e oggi il termometro e’ sceso nuovamente sotto lo zero anche a quote molto basse, come i 268 metri di altitudine di Varallo Pombia (Novara), dove la stazioneMeteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato una minima di – 1.6; a Paesana (Cuneo) -0.9, a Lanzo (Torino). Nel centro di Torino il termometro la scorsa notte è sceso ...

Accadde oggi - nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia con Torino capitale : buon compleanno italiani! : «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861». Sono queste le ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (16 marzo) : SPAL-Roma 2-1 - Bologna espugna Torino - festival del gol al Mapei Stadium : oggi sabato 16 marzo si sono disputate tre partite valide per la 28^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Roma è stata clamorosamente sconfitta dalla SPAL per 2-1, i giallorossi hanno perso una partita in maniera inattesa e si sono complicati la rincorsa verso un posto nella prossima Champions League mentre gli emiliani hanno conquistato tre punti fondamentali in ottica salvezza (ora sono a +4 sull’Empoli). I padroni di casa sono ...

Un nuovo Iliad Store apre oggi a Torino in Piazza Castello : oggi è il giorno di apertura di un nuovo Iliad Store a Torino, più precisamente in Piazza Castello 99, una delle più importanti piazze della città. L'articolo Un nuovo Iliad Store apre oggi a Torino in Piazza Castello proviene da TuttoAndroid.