Torino | maestra arrestata per maltrattamenti Era in servizio alla Senigaglia di corso

Torino - maestra delle elementari arrestata per maltrattamenti ai suoi alunni : Valentina Dardari La donna, 45enne, avrebbe violentato psicologicamente i suoi piccoli alunni , fino a terrorizzarli e a provocare loro incubi notturni Una maestra delle elementari è stata arrestata con l’accusa di maltrattamenti a minori e si trova ora ai domiciliari. La donna, 45enne, avrebbe violentato psicologicamente i suoi piccoli alunni , fino a terrorizzarli e a provocare loro incubi notturni. In più di una occasione li avrebbe ...

Torino - maltrattamenti : arrestata maestra : 11.00 Una maestra elementare è stata messa agli arresti domiciliari, a Torino , per maltrattamenti sui bimbi. La donna, di 45 anni, prestava servizio alla 'Leone Sinigaglia' di corso Sebastopoli.Secondo le indagini intimava ai piccoli alunni di non riferire nulla a casa promettendo loro 'gravi conseguenze'.Un padre ha detto:"Per rimproverare i bimbi era solita scagliare i portapenne. I nostri figli erano spaventati" Denunciato il fatto da 4 ...

Bimbi costretti a pulire la pipì a terra! Torino - maestra arrestata per maltrattamenti : A Torino una maestra di quarantacinque anni che prestava servizio alla “Leone Sinigaglia” di corso Sebastopoli è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti sui bambini. A quanto emerso, l'insegnante intimava ai piccoli alunni di non riferire nulla a casa prospettando loro “gravi conseguenze”. I genitori dei bambini che frequentavano quella scuola hanno raccontato i maltrattamenti patiti dai figli e le conseguenze sul loro stato ...

Torino - “maltrattava bambini di prima elementare minacciandoli per non farli raccontare” : arrestata maestra 45enne : Maltrattava i bambini di prima elementare a Torino intimando di non riferire nulla a casa e minacciandoli di gravi conseguenze. Con questa accusa si trova da giovedì agli arresti domiciliari una maestra di 45 anni che, secondo chi indaga, ha commesso violenze psicologiche e fisiche a scuola. L’ipotesi è che la donna abbia tenuti i medesimi comportamenti anche in precedenza in scuole diverse. L’indagine, durata alcuni mesi tra ...