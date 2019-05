Too good to go | l' app contro lo spreco alimentare anche in Italia

Too good To Go - l'app contro lo spreco alimentare arriva anche in Italia : Dello stesso avviso il micropanificio artigianale Le Polveri : 'essere artigiani significa fare anche una buona economia 'domestica' e adattare la produzione il più possibile ai flussi previsti, in ...

Too good To Go : anche in Italia arriva l’app contro lo spreco alimentare : «Cavolo, no: questo è troppo buono per buttarlo!». Quante volte avete ripetuto questa frase di fronte a un prodotto delizioso scaduto nel frigorifero? Capita: per distrazione, per dimenticanza, per attitudine ad accumulare più del necessario. Non per niente definiamo la nostra, la «società del benessere». Ma le risorse di cui disponiamo – ormai dovremmo esserne tutti consapevoli – non sono illimitate. L’onda green che da qualche anno sta ...

L’app Too good To Go combatte lo spreco alimentare offrendo il cibo invenduto del giorno a prezzi scontati : Too Good To Go è un'applicazione che ha lo scopo di combattere lo spreco di cibo che anno ammonta a un terzo di tutto quello prodotto nel mondo, offrendo la possibilità di acquistare una magic box con l’invenduto del giorno. L'app mette a disposizione ottimi pranzi, cene e snack a partire da soli 2 euro, a scelta tra ristoranti, panetterie, bar, pasticcerie, supermercati, hotel ecc. L'articolo L’app Too Good To Go combatte lo spreco ...