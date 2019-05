Tina Cipollari | Kikò Nalli? Ambra è molto bella fisicamente ma non sarà mai come

blogo

(Di venerdì 3 maggio 2019), intervistata dal settimanale 'Nuovo', in edicola questa settimana, ha commentato, per la prima volta, il presunto flirt tra l'ex maritoe la professoressa, nato sotto le telecamere della casa del 'Grande Fratello': Non per minimizzare, ma lei connon reggerebbe nella vita vera perché lui è uno che amala leggerezza.ma nonmai. L'opinionista di 'Uomini e Donne' non teme il confronto o il fatto che una donna più giovane possa prendere il posto nel cuore dell'hair stylist: Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po’ strano vederlo alle prese con un’altra storia d’amore. Non troverà mai uname, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conoscoda quasi diciotto anni e anche lui èparticolare: va preso con le pinze, con lui non puoi importi e ...

