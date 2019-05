Terza corsia | affitti da tutto esaurito nella Bassa

ilfriuli

(Di venerdì 3 maggio 2019) Trovare un appartamento in affittoFriulana ? Quasi impossibile. La carenza di immobili è presto spiegata: la presenza delle oltre duecento imprese, impegnate da mesi per i lavori della ...

patteeny : RT @hipsterdelcazzo: “Vedi zi’, io ci lascio 100k per il mezzo è ‘sto qua mi sfanala con la Peugeot 3008. Io non accelero, io inchiodo in t… - k4p0 : RT @hipsterdelcazzo: “Vedi zi’, io ci lascio 100k per il mezzo è ‘sto qua mi sfanala con la Peugeot 3008. Io non accelero, io inchiodo in t… - LauryeMal : RT @hipsterdelcazzo: “Vedi zi’, io ci lascio 100k per il mezzo è ‘sto qua mi sfanala con la Peugeot 3008. Io non accelero, io inchiodo in t… -